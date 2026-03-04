Una bola de fuego iluminó una ciudad de EUA y quedó captada en video

Una bola de fuego cruzó el cielo nocturno de Luisiana, en Estados Unidos, y sorprendió a miles de personas. El fenómeno quedó registrado en video por cámaras de seguridad, donde se observa un destello inmenso avanzando a gran velocidad antes de desaparecer. El evento también fue visible en otros estados del sur de Estados Unidos.

Las imágenes muestran un objeto extremadamente brillante que iluminó el cielo durante apenas unos segundos. En redes sociales, muchos testigos describieron el momento como una explosión silenciosa o una luz comparable a un relámpago, aunque sin ruido inmediato.

Especialistas confirmaron que se trató de un meteoro, un fragmento de roca espacial que ingresó a la atmósfera terrestre y se desintegró por fricción debido a su alta velocidad, de acuerdo con Fox News.

¿Qué es una bola de fuego?

Según expertos en astronomía, una bola de fuego es un tipo de meteoro especialmente brillante. Ocurre cuando un objeto espacial entra en la atmósfera a velocidades que pueden superar los 40 mil kilómetros por hora, lo que provoca un calentamiento extremo del aire que lo rodea.

La mayoría de estos fragmentos se desintegran antes de llegar al suelo. En algunos casos, pequeños restos pueden sobrevivir y caer como meteoritos, aunque esto es poco frecuente y suele suceder en zonas despobladas.

Científicos de la NASA explican que estos eventos no representan un peligro para la población. La atmósfera de la Tierra funciona como un escudo natural que destruye la gran mayoría de los objetos que ingresan desde el espacio.

¿Por qué la bola de fuego se vio tan brillante en Luisiana?

La intensidad del brillo se debió a una combinación de factores. El tamaño del objeto, su velocidad y el ángulo de entrada influyeron para que el fenómeno fuera visible a gran distancia, incluso desde distintos estados del sur del país.

En el caso de Luisiana, las condiciones atmosféricas y la baja contaminación lumínica facilitaron que la bola de fuego fuera claramente perceptible durante la noche. Por eso, numerosas cámaras lograron captar con gran nitidez.