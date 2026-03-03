No cometas este error al mirar eclipses o podrías perder visión

Un error muy común al observar eclipses solares está generando preocupación entre científicos y oftalmólogos. El Instituto Nacional del Ojo (NEI) advierte que muchas personas creen que mirar brevemente el Sol durante un eclipse parcial es seguro, cuando en realidad incluso unos segundos pueden causar daño permanente en la retina.

El riesgo no siempre se percibe de inmediato. Durante un eclipse, la pupila se dilata por la reducción de luz y el cerebro puede engañar al observador, haciéndole pensar que es seguro mirar directamente. Sin la protección adecuada, la radiación solar intensa puede provocar lesiones que van desde visión borrosa hasta pérdida parcial de la visión central.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el error más común al mirar eclipses?

El error más frecuente es mirar directamente al Sol durante la fase parcial de un eclipse, confiando en que la sombra de la Luna protege los ojos. Los oftalmólogos de la Academia Americana de Oftalmología (AAO, en inglés )explican que la retina puede quemarse incluso si no se siente dolor inmediato.

Este tipo de daño se denomina retinopatía solar, y aunque no siempre provoca dolor, puede generar visión distorsionada, manchas o pérdida de percepción central, efectos que pueden ser permanentes. Por eso, nunca se debe mirar un eclipse parcial sin protección adecuada.

¿Cuánto tiempo es seguro mirar un eclipse?

El tiempo seguro depende del tipo de eclipse y de la protección utilizada. Durante un eclipse total, la fase de totalidad dura solo entre 1 y 7 minutos, y únicamente durante ese período es seguro mirar directamente sin protección.

En eclipses parciales o anulares, el tiempo seguro mirando directamente sin protección es cero, ya que incluso segundos pueden causar daño. Con gafas homologadas o filtros certificados, se puede observar todo el evento, que puede durar varias horas, sin riesgo de lesiones.

¿Cómo proteger tu vista y disfrutar del eclipse?

Usar gafas certificadas ISO 12312-2 o filtros especiales para telescopios, cámaras o binoculares.

No improvisar con lentes de sol comunes, radiografías o vidrios ahumados, ya que no bloquean la radiación UV suficiente.

Preparar la observación con antelación, comprobando que los filtros estén en buen estado y sin rayaduras.

Evitar mirar indirectamente usando reflejos en agua o espejos sin filtro, porque también pueden concentrar la radiación solar.