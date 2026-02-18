Qué requisitos debes cumplir para empezar a ganar dinero con Youtube

En YouTube, la monetización no se activa con un botón mágico, se obtiene al cumplir requisitos formales, pasar una revisión y configurar pagos para empezar a ganar dinero de forma legítima. Acá te contamos cuáles son esos requisitos y los pasos que debes seguir para entrar al Programa de socios de YouTube y comenzar a monetizar sin perder tiempo.

🚨🟣 YouTube implementa uno de los mayores cambios en su política de monetización.



La plataforma permitirá monetizar vídeos que traten temas sensibles como el aborto, la autolesión, el suicidio o el abuso doméstico y sexual.



Eso sí, siempre que se aborden de forma no gráfica o… pic.twitter.com/55Ehq9Wbke — Movistar eSports (@MovistareSports) January 15, 2026

Lo primero es entender que YouTube tiene dos momentos clave, el acceso al Programa de socios y, después, el acceso a ingresos publicitarios, que es lo que la mayoría asocia con monetizar. En la práctica, puedes postularte cuando llegas a los umbrales y, si te aprueban, activas módulos de monetización según tu caso, por ejemplo membresías, Súpers, Shopping y más.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para monetizar tu cuenta de Youtube

Antes de pensar en números, revisa lo básico. Tu canal debe cumplir las Políticas de Monetización de Canales, vivir en un país donde esté disponible el programa, y no tener faltas activas por incumplir los Lineamientos de la Comunidad. Además, necesitas la verificación en 2 pasos activada en tu Cuenta de Google, tener acceso a funciones avanzadas en YouTube y vincular una cuenta de AdSense para YouTube, o crearla desde YouTube Studio.

Con eso listo, toca la parte que más preguntas genera, la de los umbrales. Para postularte al Programa de socios con opción a ingresos publicitarios, YouTube indica dos rutas principales. La primera ruta, consiste en contar con al menos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción públicas válidas en los últimos 12 meses.

La otra alternativa es, tener al menos 1,000 suscriptores y 10 millones de vistas de Shorts públicas válidas en los últimos 90 días. Un detalle que suele romper expectativas, las horas de reproducción que vienen de vistas en el feed de Shorts no cuentan para el umbral de 4,000 horas.

De esta manera Youtube se asegura que quienes generen ingresos con su contenido estén generando videos que generen interacciones dentro de la plataforma.

Requisitos básicos para ganar dinero en Youtube

- Cumplir con las Políticas de Monetización de Canales de YouTube

- No tener faltas activas por incumplimiento de los Lineamientos de la Comunidad

- Tener activa la verificación de 2 pasos

- Tener acceso a las funciones avanzadas en YouTube

- Tener una cuenta de AdSense para YouTube activa vinculada a tu canal

- Tener 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción públicas válidas en los últimos 12 meses o 10 millones de vistas de Shorts públicas válidas en los últimos 90 días

¿Cómo se calculan las horas de reproducción en Youtube?

Si te preguntas qué cuenta y qué no, YouTube es específico. Las horas de reproducción públicas válidas se registran en videos de formato largo configurados como públicos. No cuentan horas de videos privados, no listados, borrados, campañas publicitarias, Shorts, ni transmisiones en vivo no listadas o borradas, o sin convertir a video bajo demanda. Este punto es clave para que tus métricas sean válidas, tu crecimiento sea real, y tu avance hacia monetización no se estanque.

En Shorts también hay reglas. Las vistas de Shorts públicas válidas son las vistas interesadas válidas de Shorts públicos que aparecen en el feed de Shorts. No cuentan vistas de Shorts privados, no listados, borrados o provenientes de campañas publicitarias. En otras palabras, si estabas impulsando un video con anuncios para inflar métricas, ese atajo no te sirve para cumplir criterios de elegibilidad, y puede meterte en problemas si intentas forzar la monetización, acelerar el proceso, o manipular el sistema.

Otro punto que muchos olvidan es que llegar a los números mínimos para entrar al programa de creadores no significa entrar automáticamente. Al postularte, tu canal pasa por una revisión estándar, automática y manual, para verificar que cumples políticas y lineamientos en todo el canal. Si te rechazan, tienes opciones. Puedes apelar en 21 días o seguir publicando contenido original y volver a postularte pasados 30 días, y si hubo varios intentos, puede tocar esperar más. Lo importante es mantener tu contenido original, tu cumplimiento constante, y tu canal ordenado.

Pasos para solicitar monetizar tu cuenta de Youtube

Cuando ya cumples, el camino oficial está en YouTube Studio. En la app, entra a Ingresos, elige postularse ahora, acepta las condiciones del programa y configura o vincula tu cuenta de AdSense para YouTube.

Después verás el estado En curso mientras revisan tu solicitud, y YouTube señala que normalmente la decisión llega alrededor de un mes, aunque puede haber retrasos. Ese tiempo es ideal para pulir tu canal con miniaturas, descripciones, y playlists para mejorar la retención, aumentar la audiencia, y cuidar tu marca.

Ya dentro del programa, no todo se trata de anuncios. Puedes habilitar distintas formas de ganar dinero desde YouTube Studio, como anuncios en la página de reproducción y en el feed de Shorts, membresías, Súpers y campañas de Shopping, entre otras. Eso sí, cada función puede tener sus propios requisitos de elegibilidad y disponibilidad por región, así que conviene activar una por vez y leer las condiciones de cada módulo para evitar errores de configuración, rechazos por políticas, o bloqueos de ingresos.

Finalmente, hay una regla que sirve como alarma para creadores que desaparecen meses. YouTube indica que puede desactivar la monetización de canales que no hayan subido videos ni publicado en la pestaña Publicaciones durante 6 meses o más. Si tu meta es mantener la monetización, la constancia no es solo estrategia editorial, también es parte del criterio de actividad que YouTube puede aplicar. Mantén un calendario realista para subir contenido, cuidar tu actividad, sostener tu crecimiento, y proteger tu monetización.