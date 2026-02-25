Colapso del metro de Nueva York: Rutas y alternativas por la nieve

El clima invernal que afecta Nueva York ha dejado acumulaciones históricas, complicando la movilidad en la ciudad y alrededores, incluyendo el metro de Nueva York.

El servicio de Metro‑North presenta múltiples suspensiones y retrasos . Las líneas Hudson, Harlem y New Haven operan con horarios reducidos, mientras que algunas rutas menores han sido reemplazadas temporalmente por autobuses.

La línea No. 7 se suspendió parcialmente entre Manhattan y Queens por un incendio en las vías, y otros trenes presentan demoras debido a la nieve acumulada y la saturación del sistema de transporte, de acuerdo con información de PIX11 News.

Multiple subway lines also continued to have service impacts due to the winter storm. See the latest service changes: https://t.co/ZiNAe7fkjg pic.twitter.com/HzLvnyx2Qy — PIX11 News (@PIX11News) February 25, 2026

¿Qué líneas del metro de Nueva York siguen con retrasos o suspensiones tras la tormenta?

Algunas rutas no operan bajo el servicio express para mantener la circulación pese a la nieve acumulada en tramos elevados o al aire libre, lo que genera demoras especialmente en horas de alto tráfico de personas.

Las autoridades del transporte instan a los usuarios a considerar rutas alternativas, mientras continúan los trabajos de limpieza y restauración total de los servicios.

¿Cuáles son las rutas alternativas debido al colapso de la línea 7?

Debido al colapso parcial de la línea 7 entre Manhattan y Queens, una de las opciones más utilizadas es combinar la línea 7 con los trenes E, F y M, que ofrecen conexiones hacia zonas similares de Queens y Manhattan.

Otra alternativa es el uso de autobuses exprés que conectan estaciones cerradas de la línea 7 con puntos clave de tránsito, lo que permite a los usuarios evitar la espera prolongada en estaciones suspendidas. Estas rutas están señalizadas y coordinadas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Asimismo, muchos pasajeros han optado por servicios de transporte privado o bicicletas compartidas en tramos cortos para llegar a estaciones cercanas de otras líneas.

