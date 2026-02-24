PlayStation Plus: juegos que estarán disponibles a partir de marzo

Prepárate porque marzo 2026 llega con novedades importantes para los suscriptores de PlayStation Plus . Aunque Sony aún no ha lanzado el anuncio oficial completo —previsto para el miércoles 25 de febrero a las 4:30 PM GMT— ya sabemos cuáles serán los títulos que llegarán al catálogo el próximo mes.

Los nuevos juegos estarán disponibles para descargar a partir del martes 3 de marzo de 2026 y podrán reclamarse hasta el 7 de abril, siempre y cuando mantengas activa tu suscripción al servicio. Recuerda que los títulos de febrero tienen como fecha límite de reclamación el propio 3 de marzo, así que si aún no los tienes, corre a añadirlos a tu biblioteca antes de que sea tarde.

Juegos confirmados para PlayStation Plus en marzo 2026

El título estrella de este mes es PGA Tour 2K25, el simulador de golf de 2K Sports disponible para PS5. El juego incluye canchas de renombre mundial como St Andrews, Sawgrass y Pinehurst, además de un sistema de árbol de habilidades para personalizar el desarrollo de tu golfista. Esta confirmación aplica para todos los niveles de suscripción : Essential, Extra y Premium, por lo que ningún suscriptor se quedará fuera.

El resto de la lista completa se anunciará oficialmente el 25 de febrero. Hasta ese momento, los rumores apuntan a los siguientes títulos como posibles acompañantes de PGA Tour 2K25:

Qué juegos de PlayStation Plus salen en marzo 2026

Además de las llegadas, este marzo también trae salidas importantes del catálogo de PS Plus Extra y Premium. A partir del 17 de marzo, estos juegos abandonarán el servicio:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — Beat 'em up cooperativo ideal para el platino en unas 15 horas

— Beat 'em up cooperativo ideal para el platino en unas 15 horas Paradise Killer: Novela visual de investigación con una estética única; también asequible para platino

Novela visual de investigación con una estética única; también asequible para platino Cris Tales: RPG de rol con mecánicas de viaje en el tiempo visualmente llamativas

RPG de rol con mecánicas de viaje en el tiempo visualmente llamativas Circus Electrique: RPG táctico ambientado en un Londres steampunk alternativo

RPG táctico ambientado en un Londres steampunk alternativo Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy : Acción en tercera persona para fans del universo Gundam

: Acción en tercera persona para fans del universo Gundam Redout 2: Juego de carreras futuristas; completarlo al 100% requiere cerca de 75 horas

Si alguno de estos títulos está en tu lista de pendientes, tienes pocas semanas para terminarlo antes de que desaparezca del catálogo. Los cazadores de trofeos deben priorizar Shredder's Revenge y Paradise Killer por su menor tiempo de dedicación.