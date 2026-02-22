5 vacantes de Best Buy en Houston que pagan al menos $40,000 dólares en 2026

Si estás buscando trabajo en Houston, Best Buy tiene actualmente cinco vacantes disponibles con sueldos que arrancan desde los $40,000 anuales. Se trata de posiciones que van desde roles técnicos hasta puestos de liderazgo dentro de sus tiendas en Texas.

Estas oportunidades laborales son tiempo completo y están abiertas para perfiles con distintos niveles de experiencia. Algunas requieren conocimientos técnicos especializados, mientras que otras priorizan habilidades de liderazgo y atención al cliente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto pagan las vacantes de Best Buy en Houston en 2026?

1. Gerente de Experiencia en Tienda ($53,499–$84,864 al año)

Es uno de los puestos mejor remunerados del listado. El empleado asume el liderazgo operativo diario de una tienda o grupo de tiendas, garantizando que el equipo ofrezca experiencias de clase mundial a los clientes.

Se requiere experiencia mínima de 3 a 5 años en gestión de retail, habilidades de comunicación y conocimiento en operaciones de tienda, incluyendo manejo de inventario y tecnología de punto de venta.

2. Gerente de Consultoría y Diseño ($52,000 a $90,000 dólares al año)

Es el puesto con mayor potencial salarial del listado. Este gerente lidera un equipo de cinco o más consultores y diseñadores, impulsa la estrategia de venta directa al cliente y administra el portafolio de relaciones con compradores de alto perfil.

Para aplicar se necesitan al menos dos años de experiencia en supervisión o gerencia, dos años en ventas o servicio al cliente, y es deseable experiencia en electrónica de consumo.

3. Supervisor de Experiencia en Tienda ($40,000 a $50,000 dólares al año)

Su misión principal es inspirar al equipo de piso para que brinde experiencias positivas a los clientes, comparar el desempeño de la tienda contra las metas corporativas y aplicar correcciones cuando sea necesario.

Los requisitos básicos incluyen un año de experiencia en liderazgo, antecedentes en ventas o servicio al cliente, y disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos.

4. Técnico en Reparación e Instalación de Computadoras ($51,000 dólares al año)

Ideal para quienes tienen pasión por la tecnología. El técnico diagnostica fallas en hardware y software, instala y configura sistemas operativos, brinda soporte técnico tanto en tienda como por teléfono, y mantiene registros precisos de cada reparación. Se requiere experiencia en reparación de PC, familiaridad con Windows y macOS, y habilidades de diagnóstico. No se exige título universitario; basta con equivalente de preparatoria.

5. Asistente de Instalación de Cine en Casa ($47,000 dólares al año)

Este asistente ayuda a los clientes a elegir el sistema de cine en casa ideal, instala y calibra equipos de audio y video, y resuelve problemas técnicos durante la instalación. Entre los requisitos destacan conocimiento en sistemas de audio y video, capacidad para levantar equipo pesado y disposición para trabajar de forma independiente con supervisión mínima.

Best Buy tiene tiendas en todo el país: ventajas para quienes buscan trabajo

Best Buy opera más de 1,000 tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos, lo que la convierte en una de las cadenas de electrónica con mayor presencia en el país. Para quienes buscan vacantes , esto representa una ventaja enorme: si en algún momento necesitas cambiar de ciudad, las posibilidades de encontrar una posición disponible en otra sucursal son muy altas.

Además, trabajar en una empresa con cobertura nacional abre la puerta a movilidad interna y desarrollo profesional dentro de la misma compañía. Los empleados pueden acceder a programas de capacitación, ascensos y transferencias entre distintas ubicaciones sin tener que abandonar su trayectoria laboral construida con la marca.

Esto es especialmente relevante para la comunidad hispana en ciudades como Houston, Chicago, Los Ángeles o Miami, donde Best Buy mantiene varias sucursales activas y una demanda constante de talento en distintas áreas, tanto técnicas como administrativas y de liderazgo.