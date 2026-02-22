inklusion.png Sitio accesible
5 vacantes de Best Buy en Houston que pagan al menos $40,000 dólares en 2026

Desde técnicos hasta gerentes: Best Buy tiene abiertas 5 vacantes en Houston con salarios competitivos. ¿Cuál es para ti?

Best Buy
Best Buy está buscando llenar ciertas vacantes de tiempo completo en Houston que pagan muy por encima del sueldo mínimo de Texas|Reuters
Enlace Latino

Escrito por: Julián Castillo | Stoic Media

Si estás buscando trabajo en Houston, Best Buy tiene actualmente cinco vacantes disponibles con sueldos que arrancan desde los $40,000 anuales. Se trata de posiciones que van desde roles técnicos hasta puestos de liderazgo dentro de sus tiendas en Texas.

Estas oportunidades laborales son tiempo completo y están abiertas para perfiles con distintos niveles de experiencia. Algunas requieren conocimientos técnicos especializados, mientras que otras priorizan habilidades de liderazgo y atención al cliente.

¿Cuánto pagan las vacantes de Best Buy en Houston en 2026?

1. Gerente de Experiencia en Tienda ($53,499–$84,864 al año)

Es uno de los puestos mejor remunerados del listado. El empleado asume el liderazgo operativo diario de una tienda o grupo de tiendas, garantizando que el equipo ofrezca experiencias de clase mundial a los clientes.

Se requiere experiencia mínima de 3 a 5 años en gestión de retail, habilidades de comunicación y conocimiento en operaciones de tienda, incluyendo manejo de inventario y tecnología de punto de venta.

2. Gerente de Consultoría y Diseño ($52,000 a $90,000 dólares al año)

Es el puesto con mayor potencial salarial del listado. Este gerente lidera un equipo de cinco o más consultores y diseñadores, impulsa la estrategia de venta directa al cliente y administra el portafolio de relaciones con compradores de alto perfil.

Para aplicar se necesitan al menos dos años de experiencia en supervisión o gerencia, dos años en ventas o servicio al cliente, y es deseable experiencia en electrónica de consumo.

3. Supervisor de Experiencia en Tienda ($40,000 a $50,000 dólares al año)

Su misión principal es inspirar al equipo de piso para que brinde experiencias positivas a los clientes, comparar el desempeño de la tienda contra las metas corporativas y aplicar correcciones cuando sea necesario.

Los requisitos básicos incluyen un año de experiencia en liderazgo, antecedentes en ventas o servicio al cliente, y disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos.

4. Técnico en Reparación e Instalación de Computadoras ($51,000 dólares al año)

Ideal para quienes tienen pasión por la tecnología. El técnico diagnostica fallas en hardware y software, instala y configura sistemas operativos, brinda soporte técnico tanto en tienda como por teléfono, y mantiene registros precisos de cada reparación. Se requiere experiencia en reparación de PC, familiaridad con Windows y macOS, y habilidades de diagnóstico. No se exige título universitario; basta con equivalente de preparatoria.

5. Asistente de Instalación de Cine en Casa ($47,000 dólares al año)

Este asistente ayuda a los clientes a elegir el sistema de cine en casa ideal, instala y calibra equipos de audio y video, y resuelve problemas técnicos durante la instalación. Entre los requisitos destacan conocimiento en sistemas de audio y video, capacidad para levantar equipo pesado y disposición para trabajar de forma independiente con supervisión mínima.

Best Buy tiene tiendas en todo el país: ventajas para quienes buscan trabajo

Best Buy opera más de 1,000 tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos, lo que la convierte en una de las cadenas de electrónica con mayor presencia en el país. Para quienes buscan vacantes, esto representa una ventaja enorme: si en algún momento necesitas cambiar de ciudad, las posibilidades de encontrar una posición disponible en otra sucursal son muy altas.

Además, trabajar en una empresa con cobertura nacional abre la puerta a movilidad interna y desarrollo profesional dentro de la misma compañía. Los empleados pueden acceder a programas de capacitación, ascensos y transferencias entre distintas ubicaciones sin tener que abandonar su trayectoria laboral construida con la marca.

Esto es especialmente relevante para la comunidad hispana en ciudades como Houston, Chicago, Los Ángeles o Miami, donde Best Buy mantiene varias sucursales activas y una demanda constante de talento en distintas áreas, tanto técnicas como administrativas y de liderazgo.

