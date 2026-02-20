Walmart está contratando en California: 10 puestos con sueldo de $20 a $35 por hora

Walmart ha lanzado una nueva ronda de contrataciones en California, con múltiples vacantes disponibles para quienes buscan trabajo en el sector retail y logística. Los salarios ofrecidos superan el salario mínimo estatal de $16.90 dólares por hora vigente desde el 1 de enero de 2026, lo que representa una oportunidad real para quienes desean estabilidad económica.

La compañía no solo ofrece un sueldo competitivo: quienes se unan al equipo de Walmart también acceden a beneficios como seguro médico, dental y de visión, plan de retiro 401(k), tiempo libre pagado y el programa educativo Live Better U, con el que Walmart cubre el costo total de carreras universitarias para sus empleados.

Empleos de Walmart disponibles en California

1. Cashier / Front End Associate ($16 – $35 por hora)

Este puesto es el primer punto de contacto con el cliente. Walmart pide a los candidatos mantener una actitud positiva, atender las filas de cajas con rapidez y precisión, mantener el área limpia y ordenada, y apoyar en otras zonas de la tienda según se necesite. También se contempla el manejo de carritos en el estacionamiento y la limpieza de áreas comunes. El rango salarial es amplio porque incluye niveles de entrada y posiciones de supervisor de área frontal.

2. Warehouse Handler ($22 – $26 por hora)

Para este cargo, Walmart busca personas con capacidad física para levantar objetos de hasta 60 libras de forma repetida, con habilidades básicas de matemáticas y lectura, y con una actitud orientada al trabajo en equipo. Las tareas incluyen descarga de camiones, clasificación de mercancía, escaneo de inventario y apoyo en el cumplimiento de pedidos en línea. Se valora experiencia previa en almacén, aunque no es obligatoria.

3. Production Associate ($22 – $26 por hora)

Walmart solicita para esta posición personas detallistas, puntuales y confiables, capaces de seguir instrucciones de manera precisa dentro de un entorno de ritmo acelerado. El rol implica el procesamiento, empaque y manejo de productos dentro de centros de distribución. Se requiere disponibilidad de horarios flexibles, incluyendo turnos nocturnos o de madrugada según las necesidades operativas de la empresa.

4. Warehouse Equipment Handler ($22 por hora)

Este puesto demanda experiencia en el manejo de equipos de almacén como montacargas y transpaletas eléctricas. Walmart busca candidatos con conocimientos básicos de seguridad operativa, capaces de mover inventario de forma eficiente dentro de las instalaciones. Es necesario contar con buenas habilidades organizativas y disposición para trabajar en equipo. Se da preferencia a quienes ya han trabajado en entornos similares.

5. Online Fulfillment Specialist ($16.50 – $29.50 por hora)

El especialista en pedidos en línea localiza, prepara y empaca la mercancía correspondiente a órdenes digitales, garantizando su exactitud antes de la recolección o envío. Walmart pide a los candidatos capacidad para realizar sustituciones de productos cuando sea necesario, y habilidad para comunicarse con los clientes de forma profesional. También se requiere manejo básico de inventario y cumplimiento de metas de productividad diarias.

6. Produce Specialist ($16.00 – $23.00 por hora)

Este rol dentro del área de frutas y verduras exige conocimiento básico sobre la rotación de productos perecederos, control de frescura y gestión de inventario. Walmart busca candidatos con atención al detalle para identificar productos en mal estado, habilidad para trabajar en espacios de refrigeración y experiencia preferible en áreas de alimentos o supermercados. Se solicita además capacidad para colaborar con proveedores y equipos internos.

7. Stockroom Material Handler ($16.00 – $23.00 por hora)

Para este puesto, Walmart requiere personas capaces de descargar camiones, clasificar y almacenar productos en el área trasera, mantener los pasillos ordenados y apoyar a los clientes en la localización de artículos. Se valoran habilidades organizativas y buena condición física, ya que el trabajo implica estar de pie por largos periodos, levantar cajas y moverse constantemente por la tienda.

8. Asset Protection Associate ($20 – $33 por hora)

Esta es una de las posiciones mejor pagadas dentro de la lista. Walmart solicita para esta vacante diploma de preparatoria o equivalente, capacidad para pasar una revisión de antecedentes, habilidades de observación, conocimiento básico de sistemas de seguridad y cámaras CCTV, y disposición para trabajar en horarios variables incluyendo fines de semana. Se prefiere experiencia previa en prevención de pérdidas, seguridad o fuerzas del orden.

9. Merchandise Receiver ($16.00 – $23.00 por hora)

El receptor de mercancía se encarga de verificar que los embarques coincidan con las listas de empaque, inspeccionar productos en busca de daños, almacenar la mercancía correctamente y mantener el área trasera limpia y organizada. Walmart solicita flexibilidad de horarios, incluyendo turnos nocturnos o de fin de semana, y capacidad para manejar artículos perecederos en zonas de refrigeración. No es obligatorio tener experiencia previa en retail, pero sí se valora positivamente.

Cómo aplicar a un empleo en Walmart

Todos los puestos de trabajo disponibles en California se pueden consultar y solicitar directamente a través del portal oficial de empleos de Walmart en careers.walmart.com. El proceso de selección generalmente incluye una solicitud en línea, una evaluación de habilidades y una entrevista presencial, seguida de una revisión de antecedentes antes de la contratación definitiva. Quienes ya cuenten con experiencia en retail, logística o atención al cliente pueden agilizar significativamente su proceso de contratación.careers.