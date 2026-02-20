6 cambios clave para tramitar el pasaporte de EUA

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció varios cambios importantes que modifican la manera en que los ciudadanos pueden solicitar o tramitar su pasaporte en Estados Unidos.

Los viajeros que planeen viajes internacionales en 2026 deben conocer estos ajustes, ya que ignorarlos puede causar retrasos. Entre los cambios más destacados se encuentran la obligación de presentar información más detallada, incluyendo redes sociales, y la expansión de servicios en línea y actualizaciones en los procesos de verificación de identidad.

¿Cuáles son los 6 cambios que afectan los trámites de pasaporte en Estados Unidos?

Uno de los cambios más importantes es la actualización de los formularios oficiales, que ahora requieren información más precisa sobre antecedentes y contactos de emergencia. Completar correctamente estos documentos evita retrasos y asegura que la solicitud sea aceptada por el Departamento de Estado.

Otro cambio relevante es la ampliación de los servicios en línea. Los solicitantes pueden iniciar solicitudes, actualizar información personal y programar citas digitales, lo que agiliza los trámites y reduce la necesidad de acudir físicamente a los centros de procesamiento.

Las medidas de seguridad adicionales también forman parte de los cambios. Se implementaron controles más estrictos de identidad y verificación de documentos para proteger la información de los solicitantes y garantizar que los pasaportes emitidos cumplan con los estándares federales.

Otros cambios incluyen la obligación de presentar ciertos documentos adicionales, la simplificación de renovaciones de pasaporte para ciudadanos elegibles y la reorganización de los centros de atención para mejorar la eficiencia en la entrega de documentos.

¿Qué hacer ante los 6 cambios en la solicitud y renovación del pasaporte de Estados Unidos?

Ante estas 6 novedades, lo primero es revisar con detalle los formularios oficiales. Asegúrate de llenar correctamente cada campo y de incluir toda la información adicional que ahora se requiere, evitando que la solicitud sea devuelta o rechazada.

Es recomendable consultar los canales digitales del Departamento de Estado antes de acudir a cualquier centro de procesamiento. Esto permite identificar cuáles trámites se pueden completar en línea, programar citas y verificar qué documentos específicos son necesarios para tu caso.

También es importante confirmar los puntos de atención disponibles, ya que algunos centros y bibliotecas dejaron de ofrecer servicios de pasaporte.

