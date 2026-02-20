Último golpe del invierno en EUA: Estos estados podrían enfrentar nuevas nevadas

El invierno podría dar un último golpe en Estados Unidos. Meteorólogos advierten que un aviso meteorológico invernal está bajo evaluación para amplias zonas del noreste, donde un sistema en desarrollo podría provocar nevadas significativas durante el fin de semana. Entre las áreas que siguen de cerca la evolución del clima se encuentran Filadelfia, Nueva York y Boston.

Aunque los especialistas coinciden en que existe potencial para nieve, aclaran que el pronóstico todavía presenta variaciones importantes. En este tipo de escenarios, el aviso meteorológico invernal funciona como una advertencia temprana ante posibles complicaciones en los vuelos, el tránsito y el transporte público.

Tormenta invernal en formación: ¿Por qué hay un aviso meteorológico invernal?

Los meteorólogos monitorean un sistema que avanza desde Canadá y que podría reorganizarse frente a la Costa Este de Estados Unidos. De consolidarse, daría lugar a una tormenta invernal, conocida por provocar nieve persistente, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura en poco tiempo.

Para que el impacto sea significativo, de acuerdo con Fox Weather, deben coincidir varios factores: un desplazamiento lento del sistema, la presencia de aire frío en superficie y una trayectoria cercana a la costa. Si alguno de estos elementos falla, el aviso meteorológico invernal podría traducirse en acumulaciones menores o irregulares.

La Costa Este de Estados Unidos está integrada por los estados de Maine, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York , Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida.

El último golpe del invierno en Estados Unidos

El posible evento llega cuando muchas zonas del noreste aún conservan nieve acumulada de tormentas anteriores. Esto incrementa el riesgo de complicaciones si se suman nuevas precipitaciones. De confirmarse el escenario más activo, esta tormenta podría marcar el episodio final de una temporada invernal intensa.

Las autoridades aconsejan mantenerse informados, planificar traslados con anticipación y revisar el estado del clima antes de viajar, especialmente si se emite un aviso meteorológico invernal en su área.

