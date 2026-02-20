¿Tu perro te está hablando y no lo sabes? DogTok dice poder traducirlo

¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decirte tu perro cuando ladra sin parar? DogTok es la app que promete responder esa pregunta directamente desde tu teléfono, usando la tecnología para acercar a los dueños de mascotas a sus compañeros de cuatro patas.

La aplicación fue desarrollada por AI Apps SRL y ya acumula más de un millón de descargas en Google Play. Está disponible en varios idiomas, incluyendo el español, lo que la convierte en una opción accesible para hispanohablantes que quieran explorar una nueva forma de conectar con sus perros.

Su mecánica es sencilla, pues el usuario habla frente al micrófono del teléfono y la app convierte sus palabras en sonidos de ladridos, simulando una "conversación" con el perro. También permite elegir la raza de tu mascota para personalizar la experiencia, y cuenta con una biblioteca de sonidos animales para entretener tanto al perro como a su dueño.

¿Es necesario pagar para usar DogTok?

Sí. DogTok está disponible tanto para dispositivos iOS como para Android. En el App Store de Apple, la app es compatible con iPhone y requiere iOS 15.0 o posterior; también funciona en Mac con chip M1 y en Apple Vision. En Google Play, la versión para Android lleva su última actualización al 20 de enero de 2026.

La descarga de la app es gratuita en ambas plataformas. Sin embargo, el acceso completo a sus funciones requiere una suscripción de pago: en iOS existe una opción semanal de $5.99 dólares y un acceso de por vida por $19.99 dólares. En Android, algunos usuarios han reportado un periodo de prueba gratuito de tres días antes de que se active el cobro mensual de $9.99 dólares.

Es importante señalar que varios usuarios han dejado reseñas negativas en ambas tiendas, señalando que la app impone la suscripción rápidamente —a veces tras solo cinco usos gratuitos— y que los resultados de "traducción" son principalmente entretenimiento, no una interpretación científicamente precisa del lenguaje canino.

¿Puedes entrenar a tu perro con esta app para mascotas?

Más allá de la función de "traducción", DogTok incluye una herramienta de clicker para adiestramiento que puede ser genuinamente útil. El clicker es un recurso clásico del entrenamiento con refuerzo positivo, y la app permite ajustar tanto el sonido como el volumen del clic según las preferencias del entrenador y del animal.

Dentro de la sección de entrenamiento, los dueños encuentran instrucciones básicas sobre cómo usar el clicker junto con comandos de voz para enseñarle órdenes a su perro. La app también incluye juegos interactivos diseñados para estimular al animal y hacer las sesiones de adiestramiento más dinámicas y entretenidas.

Si bien la promesa de "traducir ladridos" debe tomarse como una experiencia lúdica y no como una herramienta científica, el módulo de entrenamiento con clicker representa el aspecto más práctico de DogTok para quienes buscan trabajar el comportamiento de su mascota desde el celular.