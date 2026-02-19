Ataques de tiburón: 5 lugares más peligrosos de EUA

El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida publicó un informe que revela que algunas playas de Estados Unidos concentran la mayoría de los incidentes de mordeduras de tiburón no provocadas. En 2025, Florida registró 11 casos, más que cualquier otro estado, aunque el número ha bajado en comparación con los últimos años.

Aunque los ataques de tiburón son raros en comparación con la cantidad de personas que visitan estas costas cada año, entender las zonas de mayor riesgo ayuda a seguir las recomendaciones de expertos en seguridad marina y prevenir incidentes.

Estados Unidos volvió a registrar el mayor número de incidentes reportados con mordeduras de tiburón, representando el 38% de casos no provocados a nivel mundial. Sin embargo, se trata de una disminución con respecto a años recientes, incluido 2024, cuando más de la mitad de las mordeduras de tiburón reportadas a nivel mundial ocurrieron frente a las costas estadounidenses.

¿Cuáles son las 5 playas más peligrosas de EE. UU. por mordedura de tiburón?

Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida, no existen playas específicas con mayor número de ataques de tiburón no provocadas en 2025. Sin embargo, sí destaca los estados con más incidentes de este tipo:

Florida

California

Hawái

Texas

Carolina del Norte

De acuerdo con el informe, el estado de California destaca debido a que registró el único ataque de tiburón fatal y no provocado del país en 2025.

¿Por qué Florida lidera los ataques y mordeduras de tiburón en Estados Unidos?

Florida combina varios factores que explican su alta incidencia de mordeduras de tiburón. La alta densidad de bañistas y surfistas aumenta la probabilidad de encuentros, mientras que la abundancia de tiburones costeros, atraídos por peces y otros animales marinos cerca de la playa, incrementa el riesgo de incidentes.

Además, las condiciones ambientales favorecen estos encuentros, ya que las aguas cálidas y claras permiten a los tiburones acercarse con mayor facilidad a las zonas de baño. Por estas razones, los expertos consideran a Florida un punto crítico para la educación y prevención de ataques, recomendando siempre seguir las señalizaciones y avisos de los guardacostas.

