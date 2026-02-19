Invasión de lagartos gigantes en Florida: 3 cosas que debes saber

En Florida, las autoridades han emitido una alerta por una posible invasión de lagartos llamados varano del Nilo, una especie de gran tamaño que se ha detectado en humedales y zonas urbanas del estado. A simple vista, puede parecer una iguana gigante, pero los expertos destacan que es mucho más fuerte y peligroso, con capacidad de causar heridas graves si se siente amenazado.

El Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Florida recomienda a la población no acercarse ni intentar capturar a estos lagartos y, en su lugar, reportar cualquier avistamiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo identificar al varano del Nilo en Florida y diferenciarlo de una iguana?

El tamaño y la fuerza de estos lagartos los hace peligrosos|David Fettes/ImageSource / David Fettes

El varano del Nilo es un lagarto de piel marrón con manchas oscuras, cola larga y mandíbulas potentes que le permiten cazar presas de gran tamaño. A diferencia de una iguana común, puede alcanzar 2 a 3 metros de longitud y desplazarse con rapidez tanto en tierra como en agua.

Su tamaño y fuerza lo hacen peligroso si se siente acorralado, incluso los ejemplares jóvenes pueden causar heridas graves debido a la fuerza de sus dientes.

Este lagarto suele encontrarse cerca de humedales, ríos y zonas urbanas, donde la presencia de personas y mascotas aumenta el riesgo de encuentros peligrosos. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) explica que los varanos del Nilo están clasificados como invasores y no están protegidos en Florida, excepto por las leyes contra la crueldad animal.

Asimismo, solo en 2024, en muchos condados de Florida se han reportado al menos 25 avistamientos hasta esa fecha.

¿Qué riesgos representa el varano del Nilo para personas y mascotas en Florida?

Aunque los ataques directos son poco frecuentes, el varano puede herir gravemente a humanos y animales domésticos si se siente amenazado. Las autoridades recomiendan:

No acercarse ni intentar capturarlo.

Mantener a niños y mascotas supervisados, especialmente cerca de cuerpos de agua o áreas donde se han detectado avistamientos.

Avisar al Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Florida si se observa a algún lagarto.

El riesgo aumenta en jardines y zonas residenciales cercanas a humedales, donde el reptil puede moverse rápidamente.

¿Qué medidas de control y prevención se deben tomar ante los lagartos varano del Nilo en Florida?

El varano del Nilo es difícil de capturar debido a su fuerza, tamaño y rapidez. Por ello, las autoridades recomiendan evitar la manipulación directa y dejar su control a personal capacitado.

Se aconseja a los residentes informarse sobre los hábitos del varano del Nilo y tomar precauciones para proteger mascotas y hogares. Además, los reportes de avistamiento ayudan a monitorear la expansión del reptil y reducir riesgos.

¿Por qué piden matar a las iguanas congeladas en Florida? La razón

Lea también: Alerta de tornados en EUA: Estos son los 5 estados que enfrentan mayor impacto