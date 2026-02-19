Caos vial al amanecer: Niebla densa limita la visibilidad en gran parte de Pensilvania

Las autoridades meteorológicas activaron una alerta este jueves debido a la niebla densa que redujo la visibilidad a solo un cuarto de milla en nueve condados de Pensilvania, una situación que complicó la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana.

El fenómeno de la niebla densa afectó principalmente rutas estatales y carreteras secundarias, donde se reportaron demoras y un aumento del riesgo de accidentes. Las autoridades recomendaron extremar la precaución, especialmente durante los desplazamientos por trabajo y escuelas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lea también: Fenómeno de niebla densa en EUA: 3 riesgos que debes conocer antes de conducir

Niebla densa en Pensilvania reduce la visibilidad en carreteras

La formación de niebla densa es producto de condiciones meteorológicas inusuales para esta época del año

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la niebla densa se originó por una combinación de alta humedad, temperaturas bajas y vientos débiles, condiciones que favorecieron la acumulación de nubes bajas cerca del suelo.

En algunos puntos, la visibilidad cayó por debajo de los niveles considerados seguros para la conducción.

El organismo señaló que la situación comenzó a mejorar de forma gradual a medida que avanzó la mañana, aunque advirtió que episodios similares podrían repetirse en los próximos días si se mantienen las mismas condiciones climáticas.

Recomendaciones al volante por niebla densa en Pensilvania

Las autoridades recomendaron extremar la precaución por la niebla densa, especialmente si las personas deben conducir por trabajo o por temas escolares|AICM

Ante este tipo de eventos ocasionados por la niebla densa, las autoridades reiteraron la importancia de reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar únicamente las luces bajas, ya que las luces altas pueden reflejarse en la niebla y empeorar la visibilidad. También se aconseja evitar maniobras bruscas y mantenerse atento a posibles detenciones repentinas del tránsito.

Finalmente, se recordó a los conductores la importancia de consultar los avisos meteorológicos antes de salir a la carretera y, de ser posible, postergar los viajes hasta que las condiciones mejoren, especialmente en zonas rurales y autopistas con poca iluminación en Pensilvania.