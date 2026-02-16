Fenómeno de niebla densa en EUA: 3 riesgos que debes conocer antes de conducir

Una advertencia de niebla densa afecta este fin de semana varias regiones de Estados Unidos, reduciendo la visibilidad en carreteras y generando riesgos para conductores y viajeros.

Meteorólogos advierten que la combinación de altos niveles de humedad, cielos despejados y viento calmado ha favorecido la formación de capas espesas de niebla, especialmente en áreas del sur y sureste del país. Las autoridades locales instan a la población a conducir con precaución y planear rutas alternativas, según informes de Fox Weather.

¿Cómo se forma la niebla densa y por qué es peligrosa?

La niebla densa se produce cuando el aire húmedo cercano al suelo se enfría lo suficiente para condensarse, formando gotitas de agua que reducen la visibilidad a menos de 400 metros.

Este fenómeno se intensifica en zonas de valle, regiones bajas y áreas cercanas a cuerpos de agua, donde la humedad es mayor.

Para los conductores, la niebla espesa representa un peligro significativo, ya que disminuye el tiempo de reacción y puede causar accidentes en cadena. Las autoridades recomiendan usar luces bajas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Expertos destacan que, incluso en carreteras principales, la niebla puede provocar congestión y retrasos importantes.

¿Cuáles son los estados más afectados por la alerta de niebla densa?

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), los estados más vulnerables incluyen Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida, donde la combinación de humedad y calma de vientos ha generado capas persistentes de niebla densa. En algunas zonas, la visibilidad se ha reducido a menos de 100 metros, lo que obliga a intervenciones policiales y cierres temporales de rutas.

Los expertos señalan que estas condiciones son particularmente peligrosas durante las primeras horas de la mañana y al anochecer, cuando la luz disminuye y los conductores pueden no percibir la densidad de la niebla hasta que es demasiado tarde.

Los meteorólogos advierten que la situación podría extenderse durante el transcurso de la semana, y recomiendan monitorear alertas locales antes de salir.

3 Consejos para conducir cuando hay alerta de niebla densa

Para quienes deban conducir bajo estas condiciones de niebla densa, se recomiendan medidas como:

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo de adelante.

Encender luces bajas, nunca luces altas, que reflejan la niebla y reducen la visibilidad.

Evitar cambios de carril innecesarios y no usar el celular mientras se conduce.

Seguir rutas conocidas y, si la visibilidad es extremadamente baja, considerar retrasar el viaje hasta que las condiciones mejoren.

Las autoridades recuerdan que la niebla densa puede afectar también transporte público y aeropuertos, provocando retrasos en vuelos y tránsito ferroviario.

