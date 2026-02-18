Las faltas que muchos cometen al manejar y que el DMV de California sanciona en 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha reforzado este 2026 la sanción de faltas que muchos conductores suelen cometer de manera inadvertida. Las autoridades advierten que desde información desactualizada en licencias hasta incumplimiento de normas de tránsito pueden derivar en multas significativas.

Incluso descuidos aparentemente menores, como placas caducadas o errores al actualizar información personal, pueden generar sanciones que afecten tanto el historial de manejo como la economía del conductor.

¿Cuáles son las principales faltas que pueden generar multas en California?

Una de las faltas más comunes que el DMV de California está sancionando en 2026 es tener la licencia o la dirección desactualizada. Muchos conductores olvidan renovar su licencia a tiempo o no actualizar su domicilio cuando se mudan, lo que puede generar multas y retrasos en trámites futuros.

Otra falta frecuente es conducir con placas mal visibles, dañadas o vencidas. Las autoridades recuerdan que las placas deben estar limpias, completas y dentro de su periodo de vigencia. Ignorar esta norma puede resultar en multas inmediatas, incluso si el vehículo está en buen estado mecánico.

El incumplimiento de las reglas básicas de tránsito, como no respetar señales de alto, exceder los límites de velocidad o realizar cambios de carril indebidos, también está entre las principales faltas sancionadas.

Finalmente, conducir sin seguro vigente, sin la documentación requerida o cometer errores al realizar trámites en línea son faltas que cada vez generan más sanciones. Con la digitalización de muchos procesos del DMV, incluso equivocarse al llenar formularios puede tener consecuencias.

¿Cómo evitar las faltas y multas en California, según el DMV?

Evitar sanciones del DMV en California no se trata solo de cumplir con trámites, sino de incorporar hábitos que mantengan tu documentación y tu historial de manejo al día.

Planificar con anticipación la renovación de licencias, el registro del vehículo y el seguro puede marcar la diferencia entre conducir tranquilo o recibir una multa inesperada.

Estar atento a las comunicaciones y actualizaciones del DMV permite reaccionar a tiempo ante cambios en los procedimientos o nuevas obligaciones. Revisar los avisos oficiales y notificaciones digitales ayuda a corregir errores antes de estar expuesto a posibles multas.

También es clave familiarizarse con las normas de tránsito locales. Conocer los límites de velocidad, las zonas escolares, los carriles exclusivos y las señales especiales evita infracciones que podrían sumarse a tu historial de conducción.