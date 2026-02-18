Licencia de conducir con ITIN: Estados que la aprueban en 2026
En algunas ciudades de Estados Unidos el ITIN es suficiente para obtener tu licencia de conducir legal y válida este 2026. Olvídate de las multas.
Tu número ITIN es la llave maestra para tramitar tu licencia de conducir en Estados Unidos de forma accesible este 2026. Obtén una identificación oficial válida y deja atrás el miedo a las multas.
Estos estados tienen leyes vigentes que permiten tramitar la licencia estándar con ITIN:
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Maryland
- Massachusetts
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Rhode Island
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
⚠️ Advertencia: Algunas localidades pueden tener leyes que invalidan licencias específicas de indocumentados.