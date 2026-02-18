inklusion.png Sitio accesible
Licencia de conducir con ITIN: Estados que la aprueban en 2026

En algunas ciudades de Estados Unidos el ITIN es suficiente para obtener tu licencia de conducir legal y válida este 2026. Olvídate de las multas.

Por: Jesús Palencia | Stoic Media

Tu número ITIN es la llave maestra para tramitar tu licencia de conducir en Estados Unidos de forma accesible este 2026. Obtén una identificación oficial válida y deja atrás el miedo a las multas.

Estos estados tienen leyes vigentes que permiten tramitar la licencia estándar con ITIN:

  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Hawái
  • Illinois
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Minnesota
  • Nevada
  • Nueva Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Oregón
  • Rhode Island
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington

⚠️ Advertencia: Algunas localidades pueden tener leyes que invalidan licencias específicas de indocumentados.