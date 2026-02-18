Si tu PIN está en esta lista, cámbialo ya: puedes perder el dinero de tu cuenta bancaria

En finanzas personales, elegir una contraseña verdaderamente segura puede marcar la diferencia entre estar tranquilo o pasar horas hablando con tu banco porque sufriste un retiro de dinero no autorizado. Elegir el PIN por comodidad suele convertirse en una invitación para que cualquiera pueda entrar a tu cuenta bancaria y llevarse tu dinero. Ese riesgo crece cuando tu código cae en patrones que millones repiten.

Hay un punto que se repite en análisis de uso de PIN. El problema no es solo que sea corto. El problema aparece cuando es obvio, común y fácil de anticipar. En el momento en que un número se vuelve popular, se vuelve rentable para el delincuente porque sabe por dónde empezar.

A esto se suma una realidad incómoda y es que muchos intentos de acceso no se hacen al azar. Se hacen con lógica basada en hábitos humanos. Por eso hay combinaciones que nunca deberías usar. Ahí entran las secuencias, los dígitos repetidos y las fechas que cualquiera puede inferir de ti.

PIN bancario: lista de combinaciones que debes evitar

Si usas “1234”, estás usando el ejemplo más repetido en estudios de frecuencia de PIN. En un análisis amplio de códigos de cuatro dígitos, “1234” aparece con una presencia desproporcionada. También se repiten “1111” y “0000”, por lo que suelen estar entre los primeros intentos cuando alguien prueba combinaciones probables .

En la misma categoría entran los patrones “bonitos” que la gente recuerda fácil. Códigos como “2222”, “3333” o “4444” son demasiado predecibles. También aparecen combinaciones con ritmo o simetría como “1212”, “1122”, “1313”, “1010” y la secuencia inversa “4321”, que en análisis de PIN se listan como opciones recurrentes.

PIN que debes evitar a toda costa:

1234​

1111​

0000​

1212​

7777​

1004​

2000​

4444​

2222​

6969​

9999​

3333​

5555​

6666​

1122​

1313​

8888​

4321​

2001​

1010​

Otra trampa es elegir un número que se “dibuja” en el teclado. Un ejemplo destacado es “2580”, popular porque forma una línea vertical en un teclado numérico tipo teléfono, similar al de muchos cajeros. Lo que es cómodo para ti también puede ser cómodo para quien intenta adivinar.

Si tu clave parece una secuencia, una repetición o una figura, cámbiala. En seguridad, lo fácil de recordar muchas veces es lo más fácil de intentar. Tu objetivo es que tu PIN no sea la primera respuesta que se le ocurra a nadie.

¿Por qué las fechas ponen en riesgo el dinero en tu cuenta bancaria?

El segundo gran error es usar fechas. Muchísimas personas convierten su cumpleaños en cuatro dígitos, ya sea en formato MMDD o DDMM, o usan un año de nacimiento en formato 19XX o 20XX. Ese hábito es tan común que termina reflejándose en patrones identificables dentro de grandes muestras de PIN.

El problema se agrava porque tus fechas no siempre son privadas. Tu fecha de nacimiento y la de familiares puede estar visible en redes sociales, bases de datos filtradas o documentos compartidos. Cuando un tercero consigue ese dato, el PIN deja de ser un secreto y se vuelve una suposición razonable.

Organismos de ciberseguridad recomiendan evitar elecciones predecibles como fechas y también advierten contra claves demasiado fáciles . Argumentan que si el código se puede deducir con información básica sobre ti, es un mal PIN para una cuenta bancaria.