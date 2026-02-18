Camioneta vuela 30 metros y se estrella contra una casa en Oregon

Dos personas resultaron ilesas tras un accidente en Tigard, Oregon, cuando una camioneta perdió el control al subirse a una superficie elevada, se elevó 30 metros en el aire y chocó contra una casa en un vecindario residencial. El impacto provocó daños parciales en la fachada de la vivienda, pero los ocupantes solo sufrieron heridas leves, según confirmaron las autoridades mientras investigaban las causas del incidente.

El accidente causó alarma entre los vecinos, que escucharon un fuerte estruendo y observaron cómo la camioneta quedó estacionada sobre la fachada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Exceso de velocidad: Cómo ocurrió el accidente en Oregon

El accidente tuvo lugar la noche del sábado en un vecindario de Salem, cuando la camioneta perdió el control al subirse a una superficie elevada, lo que provocó que quedara suspendida en el aire antes de estrellarse contra la casa.

El incidente fue captado por la cámara de seguridad de una casa cercana, lo que permitió a las autoridades reconstruir los últimos segundos antes del choque y determinar cómo se produjo el impacto.

Asimismo, afortunadamente, la familia que se encontraba en la casa no resultó herida debido a que se encontraban en el segundo piso. Sin embargo, la vivienda sufrió daños importantes.

Según las autoridades, el conductor, identificado como Jacob Hankins, de 33 años, iba a exceso de velocidad, por lo que la camioneta recorrió varios metros antes de colisionar con la vivienda, lo que calificó el accidente como extremo.

Los dos ocupantes, un hombre y otra persona no identificada, fueron atendidos por los servicios de emergencia y confirmaron que no presentaban heridas de gravedad.

Bomberos y policía de Salem trabajaron para asegurar la zona, evaluar la estabilidad de la estructura y retirar la camioneta de manera segura. De acuerdo con medios locales, Hankins fue acusado de conducción imprudente y puesta en peligro de manera imprudente.