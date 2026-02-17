Alerta de tormenta invernal en EUA: Dónde podrían ocurrir inundaciones repentinas

El avance de una tormenta invernal mantiene bajo vigilancia a amplias zonas de Estados Unidos ante el riesgo de inundaciones repentinas. En el sur de California, las lluvias intensas comenzaron a generar acumulaciones rápidas de agua, con reportes de carreteras anegadas, cierres preventivos y advertencias a comunidades vulnerables.

La información fue difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SWN, en inglés) alertó sobre la combinación de precipitaciones persistentes y terreno ya saturado. Según el organismo, estas condiciones favorecen crecidas súbitas en arroyos, ríos pequeños y sistemas de drenaje urbano, incluso en zonas que no suelen inundarse.

Las autoridades locales advirtieron que el riesgo se incrementa en áreas cercanas a pendientes y en regiones afectadas previamente por incendios forestales, donde la ausencia de vegetación acelera el escurrimiento del agua y eleva la probabilidad de flujos de escombros. En algunos condados se emitieron avisos de evacuación preventiva y restricciones de tránsito.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué zonas concentran mayor riesgo de inundaciones repentinas durante la tormenta?

Las alertas por inundaciones repentinas se concentran en condados del sur de California como Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. En estas áreas, las lluvias intensas pueden provocar acumulaciones rápidas de agua en calles, pasos a desnivel y zonas ribereñas.

Las ciudades ubicadas en valles, cuencas pequeñas o cerca de ríos presentan mayor vulnerabilidad. El crecimiento urbano y la impermeabilización del suelo reducen la capacidad de absorción, lo que acelera el anegamiento y deja poco margen de reacción a los residentes.

Las autoridades advierten que las inundaciones pueden desarrollarse en cuestión de minutos, especialmente durante la noche o en periodos de lluvia continua, cuando la visibilidad disminuye y el peligro aumenta para peatones y conductores.

¿Qué hacer si ocurre una inundación repentina, según las autoridades?

Ante una inundación repentina, la recomendación principal es moverse de inmediato hacia zonas más altas. Permanecer en áreas bajas, cauces secos o calles inundadas incrementa el riesgo de ser arrastrado por la corriente, incluso con niveles de agua aparentemente bajos.

Las autoridades insisten en mantenerse informado a través de avisos oficiales y prestar atención a términos como vigilancia por inundación repentina y advertencia por inundación repentina, que indican un riesgo creciente o un evento en curso. Actuar con rapidez resulta clave para reducir daños y proteger la vida.

Nunca se debe intentar cruzar zonas inundadas a pie ni en vehículo. Pocos centímetros de agua en movimiento pueden derribar a una persona, y una mayor profundidad basta para arrastrar automóviles. La recomendación oficial es clara: dar la vuelta y buscar una ruta segura.

Mientras persistan las alertas, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, respetar los cierres de carreteras y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.