Qué esperar de la gran tormenta invernal que cruzará EUA este fin de semana

Una extrema tormenta invernal se desplazará de oeste a este a través de Estados Unidos este fin de semana, combinando lluvias intensas, tormentas severas, nieve en zonas elevadas y un alto riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones. Las autoridades meteorológicas advierten que el sistema afectará a millones de personas y podría generar interrupciones en el transporte y la vida cotidiana.

El fenómeno está impulsado por un frente frío de gran alcance que interactúa con aire cálido y húmedo proveniente del sur, l o que aumenta la inestabilidad atmosférica. Este choque de masas de aire favorecerá precipitaciones persistentes y, en algunos puntos, acumulaciones de lluvia capaces de saturar el suelo en poco tiempo.

De acuerdo con los pronósticos, el mayor impacto se concentrará inicialmente en el sur y centro del país, antes de avanzar hacia el este. En paralelo, las advertencias de nieve podrían intensificarse en regiones del norte y áreas montañosas, donde no se descartan nevadas y ráfagas de viento que compliquen la visibilidad.

¿Qué regiones enfrentarán el mayor riesgo de inundaciones repentinas por la tormenta invernal?

Las zonas del sur y sureste del país se perfilan como las más vulnerables a la tormenta invernal, especialmente en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia, donde ya se registran suelos saturados y sistemas de drenaje sobrecargados.

En estos estados, la lluvia intensa y prolongada podría derivar en inundaciones repentinas , crecidas de ríos y afectaciones en carreteras y comunidades bajas.

Los meteorólogos también advierten que el riesgo no se limita a áreas rurales. Ciudades densamente pobladas también podrían experimentar anegaciones rápidas en calles, pasos subterráneos y zonas urbanas con drenaje limitado por la tormenta invernal.

Además, algunos sectores podrían enfrentar tormentas eléctricas fuertes, con posibilidad de ráfagas de viento y caída de granizo, lo que incrementa el potencial de daños a infraestructura y cortes de energía.

¿Cuáles pronósticos aún están bajo evaluación este fin de semana por la tormenta invernal?

Aunque la lluvia será el principal factor de riesgo en gran parte del país, los expertos siguen evaluando el alcance de la tormenta invernal en regiones del norte y del interior. En estas áreas, la combinación de bajas temperaturas y humedad podría traducirse en nieve o hielo en carreteras.

La intensidad y ubicación exacta de estas condiciones dependerá de pequeños cambios en la trayectoria de la tormenta, por lo que los pronósticos continúan ajustándose. Esto significa que algunas zonas podrían pasar de lluvias frías a nevadas significativas en cuestión de horas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la evolución del sistema podría modificar los niveles de riesgo conforme al transcurso del fin de semana.