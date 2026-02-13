Alerta de tornados en EUA: Una bomba climática activa tormentas severas e inundaciones para estos estados

Un cambio de patrón climático ha activado la alerta por tornados en Estados Unidos, luego de que meteorólogos advirtieran sobre la formación de una bomba climática capaz de desencadenar tormentas severas, vientos destructivos e inundaciones en zonas densamente pobladas, de acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, en inglés).

Este tipo de escenario se genera cuando grandes volúmenes de aire cálido y húmedo chocan con aire frío en niveles altos, creando una atmósfera altamente inestable.

De acuerdo con análisis difundidos por Fox Weather, el sistema podría provocar eventos meteorológicos extremos simultáneos, donde aumenta la probabilidad de que tornados coincidan con lluvias y aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.

¿Qué es una bomba climática y por qué se activa la alerta por tornados en Estados Unidos?

La llamada bomba climática describe un sistema atmosférico que se intensifica de forma acelerada, alimentado por contrastes extremos de temperatura y presión. Este proceso genera tormentas más violentas, capaces de producir tornados, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento peligrosas.

En este caso, la alteración de la corriente en chorro está permitiendo que las tormentas permanezcan activas durante más tiempo sobre las mismas regiones. Esto incrementa la acumulación de energía y eleva la probabilidad de tornados múltiples en cortos periodos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su traducción del inglés) ha señalado que estas configuraciones atmosféricas aumentan el riesgo de impactos severos en ciudades.

¿Qué ciudades y estados quedan bajo amenaza por la alerta de tornados en Estados Unidos?

La bomba climática afectará principalmente regiones del centro, sur y sureste de Estados Unidos. Entre los estados con mayor riesgo se encuentran Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky e Illinois, aunque la amenaza se extiende a más de 18 de entidades, según Fox Weather.

En estas zonas, las autoridades advierten sobre la posibilidad de formación algunos tornados a medida que un frente frío choca con el aire cálido y húmedo del Golfo. Además, se pronostican lluvias intensas en lapsos cortos y posibles inundaciones urbanas, especialmente en ciudades con drenaje limitado o suelos saturados.

Los organismos de emergencia recomiendan seguir alertas oficiales, evitar traslados innecesarios durante tormentas severas y contar con un plan de resguardo ante tornados, ya que la evolución del sistema puede ser rápida e impredecible.