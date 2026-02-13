Cita a ciegas con la órbita: La Crew‑12 llegará a la EEI en pleno Día de San Valentín

La misión Crew‑12 despegó desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida a bordo de un cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon “Freedom”. La tripulación está conformada por los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el cosmonauta Andrey Fedyaev de Roscosmos. Su viaje durará aproximadamente 34 horas antes de acoplarse a la EEI. La coincidencia con el Día de San Valentín convierte su llegada en una verdadera “cita espacial” con la estación.

Durante su estancia en la estación, que se prolongará alrededor de ocho meses, la tripulación realizará una variedad de experimentos científicos en microgravedad, incluyendo estudios médicos, biológicos y tecnológicos, así como tareas de mantenimiento para asegurar la operatividad continua de la EEI. Esta misión refuerza la presencia humana en órbita baja y permite avanzar en investigaciones que podrían aplicarse en futuras misiones a la Luna y Marte.

¿Quiénes conforman la tripulación de Crew‑12?

La tripulación combina experiencia y juventud. Jessica Meir, comandante de la misión, es veterana de vuelos espaciales, mientras que Jack Hathaway actúa como piloto. Sophie Adenot representa a la ESA y Andrey Fedyaev a Roscosmos.

After a successful launch, Crew-12 is en route to the @Space_Station, scheduled to arrive at about 3:15pm ET (2015 UTC) on Feb. 14.



Learn when and where to watch—with or without a Valentine: https://t.co/LSzNM9iSyB pic.twitter.com/5SIB4d8S8u — NASA (@NASA) February 13, 2026

Esta diversidad asegura que la estación continúe con su labor de investigación internacional y operaciones diarias sin interrupciones. La llegada en San Valentín añade un toque simbólico a la misión, reforzando la idea de una “cita” entre humanos y la órbita terrestre.

¿Por qué es especial que la Crew‑12 llegue el Día de San Valentín?

Aunque el acoplamiento no está vinculado a la celebración, la coincidencia con el Día de San Valentín destaca la colaboración internacional en el espacio y convierte la llegada en un momento simbólico.

La misión demuestra cómo la ciencia y la exploración espacial siguen uniendo agencias como la NASA, ESA y Roscosmos, mientras los astronautas llevan a cabo investigaciones que benefician a la humanidad como dos partes que se complementan.

Su llegada es, literalmente, una “cita” con la EEI en pleno San Valentín.