Un Agujero Negro intriga a la ciencia por volverse “extremadamente brillante”

Un agujero negro supermasivo situado a unos 665 millones de años luz de la Tierra, apodado “Jetty McJetface”, ha captado la atención de los astrónomos por su emisión de energía extremadamente intensa que lo ha vuelto "extremadamente brillante". El fenómeno se originó cuando el agujero negro destruyó una estrella que se acercó demasiado.

Tras esta “destrucción estelar”, parte del material cayó hacia el agujero negro y otra parte fue expulsada al espacio como una poderosa emisión de energía y partículas, visible incluso desde millones de años luz, de acuerdo con el sitio web especializado Live Sciense.

Esta emisión ha crecido de manera sostenida desde su detección inicial en 2018, haciendo que Jetty McJetface sea uno de los objetos más brillantes y energéticos del cosmos.

En pocas palabras, la intensidad creciente de la emisión sugiere que el agujero negro continúa “alimentándose” del material estelar, lo que ofrece una oportunidad única para estudiar la física.

¿Qué provoca que Jetty McJetface sea tan brillante?

El agujero negro emite energía debido a los restos de la estrella capturada y desgarrada por su gravedad. Cuando la estrella se acercó demasiado, las fuerzas gravitacionales la estiraron y fragmentaron, mientras que parte de su material fue expulsado como una intensa salida de partículas y radiación hacia el espacio exterior, según Live Sciense.

El flujo de energía no solo ilumina el entorno del agujero negro, sino que también interactúa con el medio interestelar, proporcionando información sobre cómo se comportan la gravedad y el magnetismo en regiones extremas.

Lo llamativo de Jetty McJetface es que la emisión no ha disminuido con el tiempo, sino que ha seguido aumentando, lo que lo convierte en un fenómeno único.

¿Por qué es relevante para la astronomía moderna?

La importancia de Jetty McJetface radica en su capacidad para generar una de las emisiones de energía más intensas registradas en el universo, superando en brillo a muchos otros objetos cósmicos conocidos.

Comparado con otros fenómenos energéticos como los estallidos de rayos gamma, la emisión de Jetty McJetface ofrece un laboratorio natural que permite entender los límites de la física.