Emma Dilley: Una estudiante que salvó la vida de un hombre con RCP en Dallas cuenta cómo lo hizo

Emma Dilley, estudiante de primer año en la Universidad Bautista de Dallas (Dallas Baptist University) en Dallas, Texas, se convirtió en heroína local después de salvar la vida de un hombre inconsciente en Oak Lawn, aplicando RCP (reanimación cardiopulmonar) antes de que los servicios de emergencia llegaran.

Aunque nunca había hecho RCP en una persona real, Dilley actuó sin dudarlo. “Simplemente me bajé y empecé a hacer RCP”, relató.

Gracias a su rápida intervención, el hombre recuperó signos vitales antes de que llegaran los paramédicos, quienes continuaron con la atención médica necesaria para estabilizarlo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lea también: Alerta de tornados en EUA: Una bomba climática activa tormentas severas e inundaciones para estos estados

¿Quién es Emma Dilley y qué la motivó a actuar?

Emma Dilley es una estudiante de primer año con enfoque pre‑medicina en la Universidad Bautista de Dallas, con aspiraciones de convertirse en médico, específicamente en una unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU).

Su motivación para actuar se basó en su entrenamiento previo en RCP y su deseo de ayudar a quien lo necesitara, aun cuando nunca había tenido que aplicar esas habilidades en una situación real. “Miré y había un hombre tirado en el cruce de peatones, y había un par de personas paradas a su alrededor, mirándolo”, expresó Dilley.

La estudiante reconoció que el entrenamiento que recibió durante la secundaria fue fundamental para que pudiera responder con rapidez y confianza. “La primera vez que lo tomé, no sentí nada y pensé que estaba muerto”, dijo Dilley. “Luego recuperé la compostura y me tranquilicé un poco. Lo volví a tomar y tenía pulso, pero era muy débil, pero no respiraba en absoluto”, comentó.

Testigos grabaron el incidente y el video se compartió en redes sociales, donde fue ampliamente difundido.

La grabación documenta cómo Dilley aplicó RCP de manera inmediata y permitió que los servicios médicos continuaran la atención una vez llegados al lugar.

La difusión del video también destaca la relevancia de la capacitación en primeros auxilios, mostrando que la intervención oportuna puede ser crucial en emergencias médicas.