Nueva Jersey lanza llamado para evitar viajes en tren por un mes: Este es el motivo

El transporte público de Nueva Jersey, conocido como NJ Transit, lanzó un aviso inusual solicitando a los pasajeros limitar sus viajes de tren durante aproximadamente un mes debido a trabajos de reparación en el sistema ferroviario en Portal Bridge.

Las obras afectarán principalmente los servicios de tren hacia Penn Station en Nueva York, una de las rutas más utilizadas de la región.

Para minimizar inconvenientes, NJ Transit recomendó trabajar desde casa cuando sea posible para reducir la congestión en estaciones de trenes mientras se completan las reparaciones.

¿Por qué NJ Transit pide evitar traslados durante un mes?

El Portal Bridge es una infraestructura crítica por donde pasan varias líneas de tren que conectan Nueva Jersey con Nueva York. Las obras de reparación provocarán que menos trenes lleguen a Penn Station durante los días laborables, afectando significativamente los desplazamientos diarios de los pasajeros.

Special Portal cutover train schedules begin this Sunday, 2/15.



On Monday, 2/16 (Presidents’ Day), train service will operate on an enhanced weekend schedule with service to/from NYC, and there will be no cross-honoring on PATH in Hoboken.



Learn more at https://t.co/BgUrekPSG0 pic.twitter.com/Ej9rHprfn0 — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) February 12, 2026

Durante el periodo de mantenimiento, los horarios de trenes se modificarán y habrá una menor frecuencia de servicios, especialmente en horas pico, por lo que no podrá cubrir la demanda de pasajeros.

¿A quiénes aplica la recomendación de NJ Transit de trabajar desde casa?

Aunque parezca inusual, la recomendación general a los personas que deben movilizarse es que consideren trabajar desde casa mientras se realizan las reparaciones.

El aviso aplica a todos los pasajeros que viajan hacia Nueva York desde Nueva Jersey, especialmente quienes utilizan rutas que atraviesan el Portal Bridge.

NJ Transit insta a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación, viajar fuera de horas punta cuando sea posible y considerar rutas alternativas de transporte para evitar retrasos y congestión. Quienes deban usar viajes de tren se recomienda el siguiente horario:



Tomar el tren antes de las 7 a. m. o después de las 9 a. m. en las mañanas de los días laborables.

Viajar antes de las 4 p. m. o después de las 7 p. m. en las tardes de los días laborables.

