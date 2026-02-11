Levantan cierre del Aeropuerto de El Paso, Texas: qué hacer si tu vuelo fue afectado

El Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, retomó este miércoles sus operaciones aéreas normales después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara un cierre que estaba previsto por 10 días por “razones especiales de seguridad”. La suspensión temporal había paralizado todos los vuelos comerciales, de carga y aviación general hacia y desde la terminal.

La medida, emitida inicialmente en un aviso de la FAA, paralizó cerca de 500 vuelos previstos y dejó sin vuelos a aproximadamente 60,000 pasajeros, según estimaciones del sector aeronáutico. La agencia anunció que la restricción se levantó horas después de su publicación, indicando que no existe amenaza continua para la aviación comercial y que los vuelos pueden operar con normalidad

Air traffic returning to the El Paso area, but commercial flights at ELP have not yet resumed. First flight out expected in about 30 minutes. https://t.co/rILnKeZj9h pic.twitter.com/b48maguYrX — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2026

¿La FAA confirmó la reanudación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso?

Sí. La FAA confirmó que el Aeropuerto Internacional de El Paso retomó operaciones luego de levantar la restricción temporal que había suspendido todos los vuelos hacia y desde la terminal. La medida inicial contemplaba un cierre de hasta 10 días por asuntos de seguridad, pero fue revertida tras una nueva evaluación.

De acuerdo con información de CNN, presuntos drones de un "cartel mexicano" violaron el espacio aéreo estadounidense, lo que provocó un cierre temporal del espacio aéreo.

La reanudación de vuelos quedó reflejada en plataformas de monitoreo aéreo como FlightRadar24, donde se observó nuevamente el arribo y salida de aeronaves comerciales, lo que confirmó el restablecimiento gradual del tráfico aéreo. Estas señales indicaron que el aeropuerto volvió a operar bajo condiciones normales, tras horas de incertidumbre para pasajeros y aerolíneas.

¿Qué hacer si mi aerolíneas suspendió el vuelo hacia El Paso?

Durante el periodo de suspensión, las aerolíneas que operan hacia El Paso activaron protocolos de contingencia, notificando a los pasajeros sobre cancelaciones y ofreciendo opciones de reprogramación, cambios de ruta o reembolsos, dependiendo de cada caso.

Tras el anuncio de la FAA sobre la restitución del espacio aéreo, las compañías comenzaron a reactivar sus itinerarios, aunque advirtieron que algunos vuelos podrían presentar ajustes por razones logísticas.

Las aerolíneas recomendaron a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente en sus canales oficiales antes de acudir al aeropuerto.

¿Por qué se ordenó el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas?

La FAA anunció el cierre como una restricción temporal de vuelo por motivos de seguridad, sin detallar públicamente la causa específica que motivó la decisión. La medida abarcó el aeropuerto y un radio amplio del espacio aéreo circundante, lo que obligó a la suspensión total de operaciones comerciales y privadas.

Horas después, la autoridad aeronáutica informó que no existía una amenaza activa para la aviación comercial, razón por la cual decidió levantar la restricción antes de lo previsto. Aunque el organismo no amplió la información, aseguró que la seguridad aérea no estaba comprometida, lo que permitió la reapertura del aeropuerto y la normalización de los vuelos.

