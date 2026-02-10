Florida anuncia excepción al examen de inglés para licencia de conducir: Quiénes aplican

El estado de Florida anunció una excepción temporal al examen de inglés para la licencia de conducir , una medida que busca facilitar la transición hacia el nuevo requisito lingüístico que ya comenzó a aplicarse en el estado.

La excepción beneficia a personas que tenían una cita programada antes de que entrara en vigor la nueva norma. Estos solicitantes podrán presentar el examen en español durante un periodo de transición, sin necesidad de cumplir de inmediato con la exigencia de rendir la prueba en inglés.

Autoridades estatales indicaron que esta decisión busca evitar afectaciones a trámites iniciados bajo reglas anteriores, mientras se avanza hacia la implementación total del examen exclusivamente en inglés.

Quiénes aplican a la excepción del examen de inglés para licencia de conducir en Florida

La excepción al examen de inglés para licencia de conducir en Florida aplica únicamente a solicitantes con citas agendadas antes del cambio normativo (antes del 6 de febrero). Durante este periodo, podrán presentar tanto el examen teórico como el práctico en español.

Al finalizar el plazo de transición, todos los aspirantes deberán rendir el examen únicamente en inglés, sin traducciones ni intérpretes. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV) sostiene que el objetivo es garantizar que los conductores “comprendan señales y normas viales”.

La medida ha generado debate en un estado con una amplia población hispana, aunque por ahora la excepción ofrece un margen de adaptación antes de que el requisito se aplique de forma definitiva.

Licencia de conducir en Florida: ¿Puedo ser seleccionado para repetirlo?

Un reportaje de NBC News establece que la política dicta que, aunque un solicitante haya aprobado previamente en español, puede ser seleccionado para repetir la prueba que, a partir del 6 de febrero es únicamente en inglés.

Una buena noticia es que para quienes ya tenían una cita programada antes del 6 de febrero, se permitió un periodo de transición limitado, durante el cual podían rendir el examen en español hasta fines de marzo de 2026, según reportes, aunque se desconoce si esta excepción se está aplicando en su totalidad.

Después de esa fecha, todas las pruebas solo se administrarán en inglés, eliminando versiones en español y otros idiomas, así como la posibilidad de usar intérpretes.

Las autoridades sostienen que la medida es necesaria para mejorar la seguridad vial, pero reconocen que representa un desafío para la comunidad hispanohablante, que ha dependido de exámenes en su idioma para acceder a la conducción en Florida.