Nueva alerta: Las trampas ocultas más usadas en el robo de correo y cómo evitarlas en EUA

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) lanzó una nueva alerta tras identificar un método de robo de correo que puede pasar desapercibido para los usuarios.

Las investigaciones revelan que los responsables introducen objetos ocultos dentro de los buzones para que los sobres y cartas queden pegados, lo que facilita que los ladrones cometan el delito sin dejar señales visibles de manipulación.

Este tipo de robo representa un riesgo significativo, ya que el correo sustraído suele contener cheques, información bancaria o documentos personales , lo que puede derivar en fraude financiero o robo de identidad. El USPS recordó que el robo de correspondencia es un delito federal y que las investigaciones continúan en distintas partes del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Las trampas más usadas para robar correo en Estados Unidos

Según el USPS, el uso de materiales adhesivos ocultos dentro de los buzones se ha convertido en una de las técnicas más frecuentes debido a su discreción. En las últimas semanas, las autoridades detectaron un modus operandi en el cual delincuentes usaron trampas para ratones para efectuar los robos.

A diferencia de otros métodos, este no requiere romper cerraduras ni dañar la estructura del buzón, lo que dificulta que las víctimas detecten el delito de inmediato.

En varios casos investigados, el correo fue robado pocas horas después de ser depositado, lo que demuestra que los delincuentes vigilan los buzones y regresan antes de que el servicio postal realice la recolección programada.

Lea también: 5 Pasos que debes seguir si detectas un cobro desconocido en tu tarjeta de crédito

¿Cómo evitar el robo de correo en Estados Unidos?

El USPS asegura que depositar cartas en buzones públicos después del último horario de recolección aumenta el tiempo en que el correo queda expuesto y eleva el riesgo de robo.

Las autoridades aconsejan utilizar oficinas postales con atención directa para enviar cheques, documentos legales o información sensible. También sugieren realizar los envíos en horarios cercanos a la recolección.

Si una persona sospecha que su correo fue robado o manipulado, debe reportarlo de inmediato al Servicio de Inspección Postal, encargado de investigar estos delitos a nivel federal.