Baños gratuitos en Nueva York: Cómo serán las nuevas instalaciones para repartidores y conductores

La ciudad de Nueva York anunció un ambicioso programa piloto para instalar baños públicos gratuitos antes de que finalice el verano.

Las instalaciones estarán diseñadas para ofrecer un servicio higiénico y de uso rápido, seguro y cómodo, con un plazo de 15 minutos por usuario.

Cada unidad contará con sistemas de autolimpieza, dispensadores de jabón y agua potable, y estará adaptada para personas con movilidad reducida.

¿Cómo serán los nuevos baños gratuitos en Nueva York?

El plan contempla la instalación de entre 20 y 30 unidades gratuitas distribuidas en los cinco condados de Nueva York.

Las ubicaciones exactas aún se definirán, pero se priorizarán zonas de alta afluencia de personas, como áreas comerciales, plazas céntricas y parques frecuentados por residentes y trabajadores urbanos. Estas unidades son modulares, lo que significa que se pueden instalar con rapidez, sin necesidad de excavaciones profundas ni alteraciones importantes en el entorno urbano.

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC, en inglés) informó que las unidades estarán construidas con materiales resistentes y seguros, capaces de soportar el uso intensivo diario.

Importancia del programa de baños gratuitos en Nueva York

Estas nuevas instalaciones representan un avance significativo para resolver la escasez histórica de baños públicos en Nueva York, un problema especialmente evidente en zonas de alta circulación y para trabajadores que pasan muchas horas en la calle, como repartidores o deliverys. Al ofrecer acceso gratuito, higiénico y seguro, la ciudad busca mejorar la experiencia urbana y proteger la salud pública.

Las autoridades destacan que la iniciativa no solo mejora la comodidad de los usuarios, sino que también facilita la limpieza y el mantenimiento.

La expectativa es que, una vez probadas y optimizadas, estas instalaciones puedan ampliarse a otras zonas de la ciudad, consolidando un modelo de infraestructura básica más eficiente, accesible y sostenible.