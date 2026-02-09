Google detecta fallo de seguridad grave en WhatsApp que permite hackeos en segundos

Google informó que detectó un fallo de seguridad grave en WhatsApp que puede abrir la puerta a un ataque en segundos, con solo recibir contenido malicioso en un chat. La clave está en una función que buena parte de los usuarios mantiene activa como lo es la descarga automática de archivos, que puede bajar contenido al teléfono sin que tú toques nada.

Descubren método de ataque zero-click en WhatsApp

De acuerdo con lo explicado por Project Zero (el equipo de Google que investiga vulnerabilidades críticas), el escenario más delicado ocurre en Android cuando un atacante logra que un archivo multimedia especialmente manipulado llegue a tu dispositivo y se descargue de forma silenciosa. De esta forma el atacante gana tiempo, mientras que tu desconoces que tu teléfono ya se encuentra infectado.

La amenaza se asocia a ataques “zero-click”, es decir, que no requieren que abras un enlace o aceptes un archivo manualmente para que exista riesgo. En este caso, el punto de entrada es la configuración que permite que fotos, videos o documentos se descarguen solos, algo pensado para comodidad, pero que también puede facilitar el ataque.

Esto no significa que debas abandonar WhatsApp, pero sí que conviene actuar como recomiendan los especialistas. Esto consiste en mantener la app al día con sus actualizaciones y limitar las descargas automáticas, especialmente en grupos o chats donde no controlas quién envía contenido. El objetivo es reducir exposición y riesgo con un cambio que toma menos de un minuto.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

En Android, entra a WhatsApp y toca el menú de tres puntos (arriba a la derecha), luego ve a Ajustes y elige Almacenamiento y datos. Ahí verás el apartado de descarga automática con opciones separadas para Datos móviles, Wi‑Fi e Itinerancia.

Paso 1: En “Descarga automática” entra en “Descargar con datos móviles” y desmarca fotos, audio, videos y documentos (o deja solo lo indispensable), después confirma con OK.

Paso 2: Repite lo mismo en “Descargar con Wi‑Fi”; si quieres un punto medio, permite solo fotos, pero evita videos y documentos si no los necesitas.

Paso 3: En “Itinerancia de datos”, la recomendación más prudente es dejar todo desactivado para que no se descargue nada automáticamente cuando estés fuera de tu red habitual. Paso 4: Como regla práctica, descarga manualmente solo lo que esperas recibir y, si te agregan a grupos desconocidos, extrema precauciones con cualquier multimedia inesperada.

Si quieres llevar la protección un paso más allá, combina este ajuste con hábitos básicos como actualizar WhatsApp apenas haya nuevas versiones y evitar almacenar automáticamente en la galería lo que llega de chats masivos. La comodidad de “que todo se baje solo” puede salir cara: en seguridad móvil, menos automatización suele significar menos riesgo real.