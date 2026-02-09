Guía para activar el modo de seguridad extrema del iPhone

En el mundo real, la seguridad del iPhone no depende solo de “tener Face ID”: también cuenta cómo se comporta el sistema ante ataques sofisticados. Apple creó Lockdown Mode (Modo Aislamiento) como una capa extrema para personas con riesgo elevado —periodistas, activistas, personal diplomático o cualquiera que sospeche espionaje dirigido— y no como un “truco” para el día a día. En pocas palabras: sacrifica funciones para cerrar vías de entrada.

Cuando el iPhone entra en Lockdown Mode, algunas funciones y flujos habituales se limitan de forma estricta para reducir la superficie de ataque en apps, sitios web y servicios. Apple lo describe como una protección opcional ante ciberataques “altamente sofisticados”, incluyendo aquellos vinculados con spyware.

Antes de encenderlo conviene entender las implicaciones de hacerlo pues al estar activo, tu iPhone deja de funcionar “como siempre” y hay herramientas que se deshabilitan o quedan restringidas. Por ejemplo, Apple lista limitaciones como SharePlay, Álbumes compartidos, Live Photos en FaceTime y Continuity Handoff de FaceTime.

iPhone seguridad: cómo activar Lockdown Mode paso a paso

Abre Settings/Ajustes en tu iPhone. Entra en Privacy & Security/Privacidad y seguridad. Desplázate y toca Lockdown Mode/Modo Aislamiento. Pulsa Turn On Lockdown Mode/Activar y confirma. Finaliza con Turn On & Restart/Activar y reiniciar (el iPhone reinicia para aplicar la protección).

Un detalle importante si usas Apple Watch es que Apple indica que al activar Lockdown Mode en el iPhone, también se activa en el reloj emparejado (requiere watchOS 10 o posterior). Esto ayuda a que tu ecosistema mantenga un nivel coherente de defensa y no quede “una puerta lateral” abierta. Si te tomas en serio esta medida, Apple recomienda tenerlo encendido en todos tus dispositivos para una protección completa.

¿Por qué el Lockdown Mode es tan seguro?

Lockdown Mode es tan seguro porque aplica una estrategia directa de “menos funciones = menos puntos vulnerables”. Apple explica que, bajo este modo, apps, sitios web y características quedan estrictamente limitadas, y además el iPhone debe estar desbloqueado para conectar accesorios por cable (salvo algunas conexiones permitidas por un periodo corto tras activarlo). Esa medida apunta a frenar vectores comunes de intrusión física y de explotación mediante accesorios.

Apple afirma que la mayoría de las personas nunca serán objetivo de ataques avanzados que requieran activar esta función, pese a esto ofrece el modo para quienes sí podrían ser atacados por actores con recursos, como empresas que desarrollan spyware con capacidades de nivel estatal.

Si tu objetivo es máxima protección la recomendación práctica es activar Lockdown Mode cuando tengas señales de riesgo (acoso digital, doxxing, intentos de phishing dirigidos, viajes sensibles, cobertura periodística delicada) y asume la pérdida de comodidad como parte del “trato”. Y si lo enciendes, prueba tus apps críticas (banca, mensajería, videollamadas) para ver qué cambia en tu flujo.