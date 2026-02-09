Una norma en Florida podría obligar a repetir examen de conducir en inglés

En Florida, una nueva norma ha generado confusión y frustración entre los aspirantes a la licencia de conducir. Daniela, residente del condado de Miami‑Dade, había aprobado su examen en español y esperaba recibir su licencia sin inconvenientes.

Sin embargo, las autoridades le informaron que debía repetir la prueba, esta vez en inglés, como parte de un procedimiento aleatorio permitido por el estado.

La medida coincide con la política que exige que todos los exámenes de conducción se administren únicamente en inglés y sin intérpretes a partir del 6 de febrero de 2026.

A woman broke down in tears inside the Miami-Dade Tax Collector’s Office after being told she would not receive her physical driver’s license, despite already passing her exam.



La norma afecta tanto al examen teórico como al práctico, e incluso al oral . Según las autoridades estatales, la decisión busca garantizar que todos los conductores comprendan las señales de tránsito y las instrucciones de seguridad en el idioma predominante de las carreteras.

No obstante, esta regla ha generado preocupación entre la comunidad latina, quienes temen que dificulte el acceso a la licencia y, por ende, la movilidad diaria.

Licencia de conducir en Florida: ¿Puedo ser seleccionado para repetirlo?

Un reportaje de NBC News establece que la política dicta que, aunque un solicitante haya aprobado previamente en español, puede ser seleccionado para repetir la prueba que, a partir del 6 de febrero es únicamente en inglés.

Una buena noticia es que para quienes ya tenían una cita programada antes del 6 de febrero, se permitió un periodo de transición limitado, durante el cual podían rendir el examen en español hasta fines de marzo de 2026, según reportes, aunque se desconoce si esta excepción se está aplicando en su totalidad.

Después de esa fecha, todas las pruebas solo se administrarán en inglés, eliminando versiones en español y otros idiomas, así como la posibilidad de usar intérpretes.

Las autoridades sostienen que la medida es necesaria para mejorar la seguridad vial, pero reconocen que representa un desafío para la comunidad hispanohablante, que ha dependido de exámenes en su idioma para acceder a la conducción en Florida.

