Dónde está Liam Ramos hoy: cómo avanza su caso tras la detención

Tras semanas de incertidumbre, Liam Ramos , el niño de 5 años de nacionalidad ecuatoriana detenido junto a su familia por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa bajo supervisión legal mientras su caso migratorio avanza en Estados Unidos. Un juez federal aplazó la deportación, permitiendo que el niño y su padre permanezcan en el país mientras se revisan los procedimientos judiciales.

Según CNN , la familia de Liam Ramos aún debe responder a solicitudes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para completar los trámites de asilo y deportación. Los abogados del menor han logrado postergar cualquier acción inmediata que pudiera separarlos del país, manteniendo su estatus temporal bajo protección judicial.

Otros medios también detallan que el caso ha captado atención internacional por la edad del menor, apenas cinco años, y por la intervención judicial que frenó temporalmente su deportación . Durante este tiempo, la familia ha recibido apoyo de grupos de derechos humanos que buscan asegurar su permanencia legal en Estados Unidos.

El caso de Liam Ramos

El 20 de enero de 2026 en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, Liam Ramos fue detenido y llevado por agentes del ICE cuando regresaba de la guardería con su padre.

Testimonios recogidos por CNN en Español indican que los agentes se acercaron al menor y a su progenitor en el camino de su casa y fueron puestos bajo custodia.

Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, fueron transportados cerca de 1,300 millas hasta Dilley, Texas, una instalación del ICE donde se alojan familias que enfrentan procedimientos de inmigración. Allí permanecieron más de una semana en detención familiar, un periodo que generó amplia indignación pública por la edad del menor y por las condiciones de reclusión a las que estaban sometidos.

Según reportes de People, el niño presentó síntomas de malestar físico —como fiebre, dolor de estómago y vómitos— además de signos de estrés emocional. Testimonios de su madre a medios señalaron que Liam estaba “triste y deprimido” por la situación.

El 31 de enero de 2026, un juez federal ordenó la liberación supervisada de Liam y su padre, con la instrucción de que fueran puestos en libertad “lo antes posible”. El magistrado destacó la necesidad de proteger los derechos fundamentales del niño durante el proceso migratorio, rechazando que su detención fuera proporcional o necesaria dadas las circunstancias.

Tras la orden judicial, Liam y su padre regresaron a Minneapolis, donde fueron recibidos por familiares, representantes políticos y miembros de la comunidad. Legisladores como el representante Joaquín Castro y la congresista Ilhan Omar celebraron públicamente la liberación, compartiendo imágenes de Liam con su gorro y mochila, y subrayando que “debe estar en la escuela y con su familia, no en un centro de detención”.

¿Es Liam Ramos el niño del Super Bowl con Bad Bunny?

El caso de Liam Ramos ha tomado relevancia en las últimas horas debido a que se especuló en redes que Liam Ramos fue invitado al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 de Bad Bunny.

Muchas personas interpretaron que Ramos apareció en el momento en que el cantante “entrega” simbólicamente un Grammy a un pequeño.

Sin embargo, fuentes confirmadas por medios como Parade y reportes de prensa internacional aclararon que el niño que aparece en esa escena no es Liam Ramos. El pequeño en cuestión es Lincoln Fox, un actor y modelo infantil que formó parte de la puesta en escena, representando un momento narrativo del show.