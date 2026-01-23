Difunden un nuevo video del niño de 5 años que fue arrestado por ICE

Un video reciente difundido en redes sociales y por medios locales muestra el momento en que un niño de 5 años es conducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

Según autoridades educativas de Columbia Heights, los agentes habrían guiado al niño desde el auto hacia la puerta de su vivienda y lo hicieron tocar para verificar si había más personas adentro antes de proceder con la detención. Este relato ha sido compartido por testigos presentes en el lugar, donde se muestra al menor con su mochila y gorra acompañado por uniformados.

Video obtained by CBS News shows the moment ICE agents took 5-year-old Liam Ramos in Minneapolis. The boy was taken with his father while in their driveway after just arriving home from his preschool classroom.



School officials say the child was used as bait to knock on the… pic.twitter.com/BdyqG2t6Ni — CBS News (@CBSNews) January 23, 2026

El video ha generado indignación entre residentes y autoridades locales, que aseguran que existían adultos presentes que podían haber cuidado al niño, y señalan que la acción policial generó miedo en la comunidad escolar.

Lo que se sabe sobre el operativo del ICE y Liam Ramos

Mientras las autoridades escolares describen la escena como un uso controversial del menor en el operativo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ofrecido una versión distinta. Funcionarios federales sostienen que el niño no fue “objetivo” de la acción y que quedó con los agentes porque, según el DHS, su padre, a quien buscaban detener, intentó huir cuando los oficiales se acercaron.

La postura del DHS sostiene que la presencia del niño con los agentes fue una medida para garantizar su seguridad mientras se completaba la detención del padre, quien fue descrito por la entidad como inmigrante indocumentado.

En contraste, las autoridades educativas de Columbia Heights sostienen que el caso de Liam Ramos refleja un uso cuestionable de menores en los operativos de ICE, al considerar que su presencia pudo haber puesto al niño en riesgo, reforzando las preocupaciones sobre la seguridad y el impacto emocional en la comunidad escolar.