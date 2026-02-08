Gobernador de California instaura el 08 de febrero como el “Día de Bad Bunny”

A horas de la presentación del boricua Benito Antonio Martínez en el Half Time Show del Super Bowl LX, el gobernador de California, Gavin Newsom, oficializó el “Día de Bad Bunny” en el estado, añadiendo mayor trascendencia al legado e impacto cultural de quien para muchos es el artista latino más importante de la historia.

El reconocimiento no es aislado, en lo absoluto, más bien Bad Bunny llega a uno de los escenarios más vistos del planeta como el primer hablante nativo de español en liderar el espectáculo de medio tiempo.

Bad Bunny deja huella en California

El impacto se siente con más fuerza porque ocurre en domingo de Super Bowl, un día que representa el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos. Para muchos latinos, ver a Bad Bunny como figura central del medio tiempo significa más que solo un show de entretenimiento, más bien tiene que ver con una exaltación de la cultura latina y un motivo de orgullo para muchos, sobre todo considerando que se trata de un evento históricamente tomado por artistas norteamericanos.

No todo ha sido positivo para el puertorriqueño desde su anuncio como encargado del show de medio tiempo. La noticia provocó críticas por parte de ciertos sectores, incluida una reacción pública del presidente Donald Trump. Mientras que la NFL defendió su decisión y remarcó el objetivo de “unir” audiencias.

Precisamente en ese choque de opiniones, el mandatario de California decidió hacer todavía más importante la participación de Bad Bunny como algo positivo para el estado.

Bad Bunny corona en California un año histórico

Bad Bunny llega al Super Bowl luego de unas últimas semanas que han sido históricas. En los Grammy 2026 ganó Mejor Álbum de Música Urbana y Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos”, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en obtener el mejor premio de la noche.

Por otro lado, él mismo se ha encargado de ser figura de protesta en contra de las políticas migratorias impuestas por la administración Trump . Incluso, tras una de sus intervenciones en los Grammy en la que criticó fuertemente a ICE y promulgó un discurso en pro de los migrantes, se desató una nueva ola de críticas por parte de sectores contrarios, sobre todo enfocándose en una de las frases que enunció: “ICE out”.

El Levis Stadium de Santa Clara , sede del juego final de la temporada 2026 de la NFL, será casa de un evento que se espera que sea histórico para la comunidad latina, los inmigrantes y, sobre todo, para los puertorriqueños.

Bad Bunny adelantó que su show será “una gran fiesta” y que busca llevar al escenario más grande elementos de su cultura.