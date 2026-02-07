¿Te aprobaron la visa americana? El error que no debes cometer para recibirla en tu pasaporte

La noticia de la aprobación de la visa americana puede generar un poco de ansiedad e impaciencia, pero es importante seguir un paso crucial sobre cómo recibirla. La Embajada de Estados Unidos confirmó que en 2026 existen cambios importantes en los tiempos de entrega y en los métodos disponibles para obtener tu visa, ya sea estampada en el pasaporte o en tarjeta.

Ahora, los solicitantes deben seleccionar el método de entrega el mismo día en que se aprueba la visa, sin posibilidad de hacer ajustes posteriores. Esto aplica para todas las visas de no inmigrante (NIV) y tiene como objetivo agilizar la entrega y garantizar que los documentos lleguen de manera segura y oportuna a quienes los necesitan.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto tarda en llegar la visa americana aprobada?

Los tiempos de entrega dependen del tipo de visa que hayas recibido y del método que elijas. La opción de estampa en pasaporte suele ser más rápida, con entrega en 5 a 7 días hábiles, mientras que la visa en tarjeta puede tardar hasta un mes.

Estos plazos incluyen únicamente días laborables y pueden variar según la carga de trabajo de la Embajada y el sistema de mensajería.

Es fundamental comprender que los días de entrega comienzan a contarse desde el momento en que la autoridad consular aprueba la visa, no desde la fecha de la entrevista ni desde la cita en el CAS. Esta diferencia es importante para planificar viajes o programar la recogida de tu documento.

Además, factores externos como días festivos, saturación de solicitudes o condiciones logísticas pueden modificar levemente los plazos de entrega. Por ello, es recomendable confirmar el método de entrega de inmediato para evitar retrasos innecesarios.

Lea también: Visa estadounidense en México: Así será el nuevo proceso de entrega

¿Cuáles son los métodos de entrega y cómo funcionan?

Actualmente, existen dos modalidades principales para recibir la visa americana. La primera incluye opciones con costo adicional: la entrega a domicilio y la recolección en sucursal DHL, que permiten obtener el documento sin acudir nuevamente al CAS. Es imprescindible seleccionar estas opciones el mismo día de la aprobación, ya que después el sistema no permite cambios.

La segunda opción es sin costo: la recolección directamente en el CAS. En este caso, debes realizar la gestión a través del portal oficial de la Embajada y, cuando tu visa llegue, recibirás un correo electrónico indicando que puedes agendar tu cita para recogerla. Esta modalidad sigue siendo confiable, aunque requiere desplazamiento hasta la oficina.

Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.



⏳ Tiempos estimados de entrega

• Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas

• Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles

📍 Opciones de entrega con costo adicional

•… pic.twitter.com/F0tFfj8vSR — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 3, 2026

Elegir correctamente el método de entrega es fundamental para evitar retrasos y asegurar que tu visa estampada en pasaporte o en tarjeta llegue de manera segura. El sistema no permite modificaciones después de la selección, por lo que planificar con anticipación garantiza que recibirás tu documento sin complicaciones.