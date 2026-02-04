Visa estadounidense en México: Así será el nuevo proceso de entrega y cómo afectará a los solicitantes

La Embajada de Estados Unidos en México informó que desde el 3 de febrero entró en vigor un nuevo proceso de entrega de Visa estadounidense , que incluye visas de turismo y negocios. Este ajuste representa un cambio en los plazos de entrega del documento y afecta a quienes planean viajar próximamente a EEUU.

Ahora, los solicitantes deben elegir y confirmar el método de entrega de su visa estadounidense el mismo día en que se aprueba en México. Una vez seleccionado, no será posible modificarlo. Este cambio busca dar mayor certeza y rapidez, evitando que los solicitantes tengan que esperar tiempos indefinidos o programar varias citas para recoger su pasaporte con la visa estampada.

El nuevo esquema define nuevos plazos de entrega: para la entrega estándar de visa de no inmigrante se estima un tiempo de 3 a 4 semanas, mientras que para la visa estampada directamente en el pasaporte el plazo se reduce a 5 a 7 días hábiles.

¿Cuáles son las opciones de entrega de la visa estadounidense en México y sus costos?

Los solicitantes pueden elegir entre varias modalidades de entrega. La opción sin costo sigue siendo la recolección en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). Además, existen opciones con cargo adicional, como recolección en sucursal DHL o entrega a domicilio.

Es importante recordar que una vez seleccionada cualquier opción, no se permite cambiarla. Por ello, los solicitantes deben revisar cuidadosamente la información y los costos antes de confirmar la modalidad de entrega.

Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.



⏳ Tiempos estimados de entrega

• Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas

• Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles

📍 Opciones de entrega con costo adicional

Este esquema permite que los viajeros sepan con certeza cuándo y cómo recibirán su visa, lo que reduce incertidumbre y mejora la experiencia de quienes deben viajar a Estados Unidos.

¿Cómo será el proceso de entrega según el nuevo esquema de entrega de la visa estadounidense en México?

Una vez aprobada la visa, el solicitante recibirá un correo electrónico informando que su documento llegó al CAS. Este correo incluye instrucciones detalladas sobre cómo proceder según la modalidad elegida.

Quienes opten por recoger en el CAS deben agendar una cita a través del portal designado. La cita asigna fecha y hora específicas, evitando aglomeraciones y garantizando un proceso ordenado.

También es fundamental que los datos proporcionados sean correctos y que se respeten los tiempos estimados de entrega según el tipo de visa . El incumplimiento de estas indicaciones puede generar retrasos, y no habrá posibilidad de modificar la modalidad de entrega después de la selección.