Estados Unidos enfrenta un peligroso fin de semana por temperaturas extremas

Estados Unidos se prepara para un fin de semana de temperaturas extremas y un aire ártico que, con casi total seguridad, trastocará rutinas, saturará servicios y elevará el riesgo de emergencias médicas, sobre todo en el noreste del país.

Entre el 07 y el 09 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) prevé una combinación peligrosa de viento fuerte y sensación térmica muy por debajo de lo normal, con nieve ligera en algunos puntos y ráfagas que pueden alcanzar 60 mph, suficientes para derribar ramas, afectar líneas eléctricas y complicar traslados.

Los reportes meteorológicos apuntan a sensaciones térmicas que podrían rondar los -30 °F en la zona noroeste, un nivel que acelera enormemente la pérdida de calor corporal y vuelve muy peligrosa la exposición al aire libre.

De por sí, antes de este fin de semana, el costo de vidas humanas de la temporada invernal estaba siendo realmente alto, con al menos 38 fallecidos en 14 estados que fueron reportados por autoridades locales tras una potente tormenta invernal de finales de enero.

Zonas más vulnerables por temperaturas extremas en Estados Unidos

La amenaza del clima frío es mayor en comunidades con menos recursos para calefacción, transporte y atención médica, así como en personas mayores, niños y quienes viven con enfermedades cardiacas o respiratorias. ​En lugares como Nueva York y Boston, también en sus adyacencias, se anticipan sensaciones térmicas que pueden caer hasta cerca de -20 °F, una cifra que vuelve peligroso incluso caminar algunas cuadras sin la protección adecuada.

Nueva York, por ejemplo, entró en una Advertencia de Frío Extremo desde la mañana del sábado hasta el domingo por la tarde. Las autoridades locales advirtieron que el viento podría provocar congelación en la piel expuesta en tan solo cinco minutos, además de hipotermia o incluso muerte si no se toman precauciones.

El impacto directo en la vida cotidiana también es real. La misma problemática de frío y viento puede causar cortes de energía, afectar el transporte público y volver más inseguras las calles por la nieve, el hielo y la visibilidad reducida.

Consecuencias de temperaturas extremas para la salud

El frío extremo no solo afecta por la "sensación", más bien puede convertirse en una emergencia cuando el cuerpo deja de mantener su temperatura. Al frío hay que sumarle el viento gélido, el cual acelera el enfriamiento de la piel y reduce el margen de reacción.

Entre las consecuencias más temidas por la población están la hipotermia y la congelación, riesgos que afectan especialmente a personas sin hogar, trabajadores expuestos y quienes no cuentan con calefacción estable.

En ciudades como Nueva York, que es una de las que más ha sido afectada por las bajas temperaturas, se han habilitado centros de calentamiento y operativos especiales en los momentos más críticos, funcionando como una ayuda significativa para los más vulnerables.