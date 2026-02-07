Sin inglés no hay licencia: Florida elimina el español en los exámenes

Sacar la licencia de conducir en Florida será un nuevo reto para los latinos que no sepan inglés. Desde este 6 de febrero, oficialmente la opción de usar traductores o realizar el examen de manejo en español quedó eliminada.

La medida, que entró en vigor con efecto inmediato, marca un giro en la política de inclusión del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV). Según la directriz estatal, la flexibilidad que permitía a los solicitantes realizar el examen teórico en su idioma nativo o llevar un traductor para la prueba práctica ha sido revocada.

Por lo tanto, el estado ha determinado que los conductores deben demostrar una comprensión funcional del idioma. Esto implica que:

En el examen escrito: El software de las computadoras en las oficinas de licencias ya no ofrecerá el menú desplegable para seleccionar “Español” o “Creole”.

El software de las computadoras en las oficinas de licencias ya no ofrecerá el menú desplegable para seleccionar “Español” o “Creole”. En la prueba de manejo: Está terminantemente prohibido que una tercera persona (traductor, familiar o instructor) acompañe al aspirante dentro del vehículo. La interacción será única y exclusivamente entre el evaluador oficial y el conductor.

¿Qué pasa si ya tenía una cita programada?

Algunos miembros de la comunidad hispana que soliciten la cita a partir de ahora tendrán que adaptarse a la nueva normativa.

Si usted tenía una cita anegada antes del 6 de febrero, la situación podría variar dependiendo de la oficina local, aunque la normativa estatal es estricta.

En condados con alta densidad de población latina, como Miami-Dade y Broward, se han reportado casos aislados donde los supervisores están respetando las condiciones originales solo para citas inminentes (dentro de las próximas 48 horas) como medida de transición.

Para cualquier cita reprogramada a partir de hoy, no habrá excepciones, el requisito del inglés es mandatorio.

Consulta aquí los requisitos para sacar la licencia en el estado de Florida.

