Nueva York en alerta por frío extremo y nieve efecto lago

Nueva York enfrenta una alerta por frío extremo debido al fenómeno conocido como nieve efecto lago, que está generando intensas nevadas y condiciones peligrosas en varias regiones del estado. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la combinación de aire ártico con la humedad de los Grandes Lagos puede provocar acumulaciones rápidas de nieve, ráfagas de viento helado y una visibilidad reducida en carreteras.

Las zonas más afectadas incluyen Buffalo y el condado de Erie, donde se esperan acumulaciones de hasta 40 centímetros de nieve en pocas horas. En ciudades como Rochester y Syracuse, además de la nieve, las temperaturas podrían descender hasta los -8 °C, aumentando significativamente el riesgo de congelación e hipotermia.

Las autoridades han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse abrigados y seguir las indicaciones oficiales. Además, se han habilitado refugios temporales con calefacción, alimentos y asistencia básica para personas vulnerables.

El servicio 311 está disponible para brindar información, reportar emergencias o localizar refugios cercanos. Este fenómeno puede intensificarse rápidamente, por lo que es clave mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones climáticas extremas.

