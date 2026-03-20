¿Hoy inicia la primavera en EE.UU.? Esto debes saber del equinoccio 2026

La primavera 2026 comienza oficialmente el 20 de marzo, con la llegada del equinoccio, un fenómeno astronómico en el que el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el mundo. Este evento ocurre cuando la Tierra no está inclinada hacia ni en contra del Sol, permitiendo una distribución más uniforme de la luz solar.

A partir de este momento, los días comienzan a alargarse progresivamente hasta el solsticio de verano en junio. Sin embargo, el inicio de la primavera no garantiza un cambio inmediato en el clima. En el este de Estados Unidos aún se esperan temperaturas frías en las primeras semanas, mientras que en el oeste persisten condiciones de calor y sequía.

Este contraste climático refleja cómo el calendario astronómico y las condiciones meteorológicas no siempre van de la mano, un fenómeno cada vez más relevante en el contexto actual.

