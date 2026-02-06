Super Bowl 2026: Qué deben saber los inmigrantes ante posibles operativos del ICE
Aunque no hay confirmación oficial de operativos, comunidades inmigrantes temen acciones sorpresa del ICE durante el Super Bowl 2026. Esto es lo que debes saber
El Super Bowl 2026, que se celebrará en Santa Clara, California, reunirá a miles de personas y atraerá la atención de múltiples agencias de seguridad. Aunque autoridades y organizadores han señalado que no existe un plan oficial de operativos migratorios, la posible presencia de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su traducción del inglés) ha generado temor e incertidumbre entre comunidades inmigrantes.
El debate se intensificó luego de versiones contradictorias y declaraciones previas de funcionarios federales, lo que ha alimentado la preocupación de que el ICE pueda realizar acciones sorpresa fuera de los recintos oficiales del evento , como en calles, hoteles o zonas públicas cercanas.
Ante este escenario, organizaciones de derechos civiles recomiendan que las personas inmigrantes que planean asistir al Super Bowl o a eventos relacionados conozcan sus derechos básicos y sepan cómo actuar en caso de ser abordadas por un agente federal del ICE.
¿Cómo prepararte antes de asistir al Super Bowl 2026 si eres inmigrante?
Una de las principales recomendaciones es llevar consigo solo los documentos necesarios y evitar portar información inconsistente.
En caso de contar con estatus legal o un proceso migratorio activo, tener copias de documentos relevantes puede ser útil, aunque no es obligatorio mostrarlos sin una orden judicial válida.
También se sugiere memorizar números telefónicos de familiares o abogados, ya que el acceso al teléfono puede verse limitado en caso de una detención.
Además, organizaciones comunitarias aconsejan no asistir solo, informar a alguien de confianza sobre el lugar y horario del evento, y acordar un plan de comunicación.
¿Qué hacer si un agente del ICE te aborda durante el Super Bowl 2026?
Si un agente del ICE se acerca a una persona en un espacio público, como calles o áreas abiertas alrededor del estadio, es importante mantener la calma y actuar con respeto . Estar en un lugar público no significa que una persona esté obligada a responder preguntas sobre su estatus migratorio o a mostrar documentos si no hay una orden válida.
Las personas tienen derecho a guardar silencio y a limitar su respuesta a proporcionar su nombre, si así lo desean. No están obligadas a responder preguntas sobre ciudadanía, lugar de nacimiento o situación migratoria. También es válido preguntar si se está libre para retirarse; si la respuesta es afirmativa, la persona puede irse sin problema.
En caso de que el agente intente ingresar a un espacio privado, como una habitación de hotel o una residencia temporal, debe presentar una orden judicial firmada por un juez . Sin ese documento, no está obligado a permitir el ingreso.
