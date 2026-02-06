Super Bowl 2026: Qué deben saber los inmigrantes ante posibles operativos del ICE

El Super Bowl 2026, que se celebrará en Santa Clara, California, reunirá a miles de personas y atraerá la atención de múltiples agencias de seguridad. Aunque autoridades y organizadores han señalado que no existe un plan oficial de operativos migratorios, la posible presencia de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su traducción del inglés) ha generado temor e incertidumbre entre comunidades inmigrantes.

El debate se intensificó luego de versiones contradictorias y declaraciones previas de funcionarios federales, lo que ha alimentado la preocupación de que el ICE pueda realizar acciones sorpresa fuera de los recintos oficiales del evento , como en calles, hoteles o zonas públicas cercanas.

Ante este escenario, organizaciones de derechos civiles recomiendan que las personas inmigrantes que planean asistir al Super Bowl o a eventos relacionados conozcan sus derechos básicos y sepan cómo actuar en caso de ser abordadas por un agente federal del ICE.

"I'm more concerned about our president and his administration sending ICE to the Super Bowl."@stephenasmith hopes ICE stays away from the Super Bowl so the day can be a "celebration" for the American people. pic.twitter.com/r1xiBRh4uK — Front Office Sports (@FOS) February 6, 2026

¿Cómo prepararte antes de asistir al Super Bowl 2026 si eres inmigrante?

Una de las principales recomendaciones es llevar consigo solo los documentos necesarios y evitar portar información inconsistente.

En caso de contar con estatus legal o un proceso migratorio activo, tener copias de documentos relevantes puede ser útil, aunque no es obligatorio mostrarlos sin una orden judicial válida.

También se sugiere memorizar números telefónicos de familiares o abogados, ya que el acceso al teléfono puede verse limitado en caso de una detención.

Además, organizaciones comunitarias aconsejan no asistir solo, informar a alguien de confianza sobre el lugar y horario del evento, y acordar un plan de comunicación.

¿Qué hacer si un agente del ICE te aborda durante el Super Bowl 2026?

Si un agente del ICE se acerca a una persona en un espacio público, como calles o áreas abiertas alrededor del estadio, es importante mantener la calma y actuar con respeto . Estar en un lugar público no significa que una persona esté obligada a responder preguntas sobre su estatus migratorio o a mostrar documentos si no hay una orden válida.

Las personas tienen derecho a guardar silencio y a limitar su respuesta a proporcionar su nombre, si así lo desean. No están obligadas a responder preguntas sobre ciudadanía, lugar de nacimiento o situación migratoria. También es válido preguntar si se está libre para retirarse; si la respuesta es afirmativa, la persona puede irse sin problema.

En caso de que el agente intente ingresar a un espacio privado, como una habitación de hotel o una residencia temporal, debe presentar una orden judicial firmada por un juez . Sin ese documento, no está obligado a permitir el ingreso.