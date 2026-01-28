Agentes del ICE llegan a tu trabajo: Qué hacer y cómo se debe actuar

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro laboral puede generar preocupación y confusión entre los empleados. Aunque no todos los operativos terminan en detenciones, es fundamental saber cómo actuar para proteger tus derechos y tu seguridad, y para que el empleador cumpla con los protocolos legales. Conocer las reglas básicas permite enfrentar la situación de manera tranquila y dentro de la ley.

Es importante mantener la calma y no confrontar a los agentes. ICE puede transitar libremente en áreas abiertas al público, como vestíbulos o estacionamientos, sin necesidad de una orden judicial. Para acceder a oficinas, salas privadas o almacenes, los agentes deben presentar una orden judicial válida firmada por un juez o contar con el consentimiento explícito del empleador, de acuerdo con CNN.

Ante cualquier visita, los empleados deben notificar inmediatamente al departamento legal o de recursos humanos y dejar que el personal autorizado gestione la interacción con ICE.

Los trabajadores también deben conocer sus derechos básicos, por lo que no están obligados a responder preguntas sobre su estatus migratorio ni a entregar documentos que puedan comprometerlos. Se puede dar únicamente el nombre y esperar a que un abogado o la persona designada por la empresa maneje la situación.

¿Cómo actuar si ICE solicita entrar a áreas privadas en tu lugar de trabajo?

Cuando los agentes presentan una orden judicial, es fundamental verificar que sea legítima y emitida por un tribunal. Las llamadas órdenes administrativas de ICE no permiten la entrada a zonas privadas sin consentimiento.

Durante la visita, es recomendable documentar todo lo que suceda, incluyendo los nombres de los oficiales, números de identificación, hora de llegada y detalles de la orden, ya que esta información puede ser útil si surgen problemas legales o se requiere apoyo de un abogado.

El empleador puede designar a un punto de contacto responsable de recibir a los agentes, revisar la orden judicial y garantizar que solo se ingresen las áreas permitidas. Este procedimiento protege tanto a los empleados como a la empresa y asegura el cumplimiento de la ley durante el operativo.

¿Qué medidas se pueden tomar para registrar lo que ICE haga en tu lugar de trabajo?

Abogados recomiendan que un empleado autorizado acompañe a los agentes y trate de registrar por sí mismo lo que se lleva ICE, ya sea con papel y lápiz o con la cámara del teléfono, siempre que los agentes no se opongan.

En algunos estados, puede ser necesario solicitar permiso para grabar, y aunque no siempre sea obligatorio, es recomendable hacerlo por precaución y transparencia. Según expertos en derecho laboral, la seguridad del empleado es lo primero, por lo que si tomar fotos o grabar representa algún riesgo, no debe intentarse.

Además, dado que muchas empresas cuentan con cámaras de seguridad dentro y fuera de las instalaciones, es posible que el empleador ya tenga registro audiovisual de la visita. Mantener un registro propio complementa estas imágenes y puede ser útil si se necesitan pruebas o documentación posterior del operativo.