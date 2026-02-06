Chase Bank: ¿Cuáles son los pasos para solicitar tu primera tarjeta de crédito?

Si estás interesado en solicitar tu primera tarjeta de crédito, la forma más ordenada de hacerlo en Chase Bank es preparar tu información, revisar si tienes oferta previa y elegir el canal de solicitud (online, sucursal o teléfono). Es importante que tomes en cuenta que, los pasos cambian si ya eres cliente del banco, porque puedes ver ofertas personalizadas a tu perfil.

Antes de empezar, lo mejor que puedes hacer es tener a mano la información lo cual incluye: nombre legal completo, SSN/ITIN y dirección física en Estados Unidos. Chase explica que también suelen pedir tu ingreso anual bruto, estatus laboral, costos de vivienda y un número telefónico para posibles verificaciones. Tener esto listo reduce errores típicos que provocan que se te solicite información adicional una vez iniciado el proceoo.

Guía paso a paso para solicitar tu primera tarjeta de crédito Chase Bank (cliente)

Entra a tu banca digital y revisa si tienes una oferta “para ti”. Chase puede mostrar ofertas segmentadas dentro de tu sesión, lo que te ayuda a elegir una tarjeta alineada a tu perfil sin adivinar tanto. Usa el verificador de ofertas preaprobadas cuando esté disponible. La herramienta de Chase te llevará a lo largo del proceso. En él deberás contestar preguntas básicas, ver si hay ofertas y, si te conviene, avanzas con la selección. Compara la tarjeta de crédito que planeas solicitar versus tu forma de gastar y elige la que mejor se adapte a tu perfil. Chase sugiere “hacer investigación” y entender el tipo de tarjeta (cuotas, recompensas, beneficios) antes de enviar tu aplicación. Envía la solicitud por el canal que te sea más cómodo. Chase indica que puedes aplicar en línea, en persona o por teléfono. Sin embargo, hacer el proceso de forma online suele ser el camino más rápido para obtener una respuesta.

Si el sistema te pide verificación adicional, conviene estar listo para mostrar identificaciones válidas y originales en la sucursal más cercana a tu ubicación. El documento de Chase recomienda llevar dos documentos que acrediten tu identidad, estos deben estar vigentes, y contar con dirección y teléfono de Estados Unidos antes de abrir una cuenta.

Guía paso a paso para solicitar tu primera tarjeta de crédito Chase Bank (si no tienes cuenta)

Empieza por medir tu “probabilidad” sin comprometerte, cuando se pueda. El verificador de ofertas preaprobadas de Chase te deja revisar si hay ofertas potenciales respondiendo preguntas, antes de elegir una solicitud formal. Prepara tu perfil como si fueras a llenar una solicitud completa. Chase detalla que necesitarás SSN/ITIN, dirección física en Estados Unidos, ingreso anual bruto, empleo, costos de vivienda y teléfono. Elige el canal de aplicación que te dé más control. Si quieres rapidez, Chase remarca que la solicitud online suele tomar menos tiempo; si prefieres acompañamiento, puedes ir en persona o llamar. Si tu caso requiere validación presencial, anticipa lo que te pedirán en ventanilla. Chase publica una lista de identificación aceptable y reitera que los documentos deben ser originales y no expirados.

Requisitos para solicitar la tarjeta de crédito

Antes de pasar a la lista, vale la pena tener claro que en este tipo de trámites para tarjetas de crédito el banco suele solicitar datos y documentos básicos para validar tu identidad y tu capacidad de pago. Por eso, los requisitos que verás a continuación reúnen lo que normalmente se pide al solicitar una tarjeta en Chase Bank.

Ser residente en Estados Unidos con dirección postal en Estados Unidos y tener más de 18 años.

postal en Estados Unidos y tener más de 18 años. Contar con SSN o ITIN para la solicitud.

o para la solicitud. Proporcionar tu nombre legal completo (como aparece en documentos oficiales).

(como aparece en documentos oficiales). Indicar ingreso anual bruto.

anual bruto. Indicar tu estatus laboral (empleado, desempleado o autoempleado); Chase menciona que podrían pedir teléfono del empleador o documento fiscal si eres autoempleado.

(empleado, desempleado o autoempleado); Chase menciona que podrían pedir teléfono del empleador o documento fiscal si eres autoempleado. Informar tus costos de vivienda (renta o hipoteca).

de vivienda (renta o hipoteca). Incluir un teléfono de contacto por si hay preguntas o seguimiento.

de contacto por si hay preguntas o seguimiento. Si te piden verificación en sucursal: llevar dos documentos de identificación , originales y vigentes (sin copias o screenshots).

, originales y vigentes (sin copias o screenshots). Si tienes menos de 21 años: necesitarás cofirmante o prueba de ingresos, según la explicación de Chase por la Credit CARD Act.

En pocas palabras: solicitar tu primera tarjeta de crédito en Chase Bank es un proceso más simple cuando llegas con tu información completa, eliges bien el canal y entiendes qué puede cambiar si ya eres cliente o aún no lo eres. Con esa base, puedes avanzar con más seguridad, evitar errores comunes y enfocarte en lo más importante que es construir historial de crédito con una tarjeta que puedas manejar de forma responsable.