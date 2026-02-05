Reembolso de impuestos: cuál es el máximo que el IRS puede pagarte

El momento del pago del reembolso de impuestos del IRS es un momento en el que pueden surgir dudas no solamente en los lapsos en los que puede ser recibido, sino también en cuanto a cuál podría ser el monto máximo que recibirás en tu cuenta y si es que existe un límite en la cantidad a pagar.

No obstante, tal y como lo aclara el propio IRS, no existe un tope universal en el monto que puede recibir un ciudadano. En términos prácticos, el reembolso es el dinero que te regresa el gobierno cuando pagaste de más durante el año (por retenciones o pagos estimados) o cuando ciertos créditos te generan saldo a favor al hacer tu declaración de impuestos .

Some tax returns may take longer to process, including ones that claim the Earned Income Tax Credit or the Additional Child Tax Credit. Expect to get your refund by 3/3/26 if you filed online, chose direct deposit and #IRS had no issues with your return. https://t.co/KvzBKRpdwy pic.twitter.com/UN9DrCsQXF — IRSnews (@IRSnews) February 3, 2026

Esto se traduce en que el “máximo” puede ser tan alto como haya sido tu sobrepago. Es necesario aclarar que si bien no hay un límite en el monto que puedes recibir, si tu reembolso reclamado es muy grande, existe un umbral a partir del cual entra una revisión adicional del el Joint Committee on Taxation. Esto aplica si se trata de una devolución o crédito de más de $2 millones de dólares en individuos y $5 millones dólares para corporaciones C.

Aun así, para la mayoría de familias hispanas que declaran en Estados Unidos, lo que realmente “dispara” el reembolso no suele ser un sobrepago enorme, sino la combinación de créditos reembolsables con retenciones normales. Por eso, si quieres entender hasta dónde puede crecer tu depósito, hay que mirar qué piezas del sistema sí tienen montos máximos y cómo se acumulan.

Reembolso del IRS: ¿Qué puede aumentar el monto de tu reembolso?

La manera más común de elevar tu reembolso de forma legítima es calificar para créditos reembolsables (o parcialmente reembolsables) que pueden aumentar el saldo a favor, incluso si tu impuesto federal sobre la renta es bajo. El más conocido es el Earned Income Tax Credit (EITC), diseñado para trabajadores con ingresos bajos o moderados, y su máximo depende de tu situación familiar.

Para el año fiscal 2025, el IRS informó que el máximo del EITC para contribuyentes con tres o más hijos calificados es de $8,046 dólares . Ese dato es clave porque, si cumples los requisitos, este crédito puede aumentar tu reembolso o reducir tu impuesto, y en muchos casos termina reflejándose como dinero de vuelta.

Otro factor fuerte es el crédito por hijos, especialmente su parte reembolsable conocida como Additional Child Tax Credit (ACTC). Para 2024 y 2025, la porción reembolsable del ACTC está limitada a $1,700 dólares por cada hijo calificado, lo que significa que varias personas dependientes elegibles pueden “sumar” reembolso de manera importante.

También existen créditos educativos que pueden aportar efectivo, como el American Opportunity Tax Credit (AOTC), que es parcialmente reembolsable. En particular, hasta el 40% del crédito (con un máximo de $1,000 dólares por estudiante) puede ser reembolsable, lo que puede aumentar el reembolso si calificas y tus números lo permiten.

Una idea que debes tener presente es que si bien resulta atractivo recibir un reembolso alto, en la práctica esto es una mala noticia pues significa que le prestaste dinero al gobierno sin interés durante el año.