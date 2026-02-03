IRS: Cuándo podrías recibir el reembolso del pago de tus impuestos en EUA

Cada temporada de impuestos hay una pregunta se repite y es ¿cuándo pagan el reembolso y cuál es la fecha que debes vigilar para saber si tu dinero va en camino? El IRS no publica un “calendario” universal por persona, pero sí hay una fecha clave práctica para casi todos y es el momento en que tu declaración aparece en la sección “Where’s My Refund?” en la plataforma del IRS.

There’s no guessing needed→ Your personalized tax refund date is generally posted online to Where’s My Refund as soon as the IRS processes your tax return and approves your refund. Visit: https://t.co/z5T14k0bmF #GroundhogDay pic.twitter.com/rRv5bOWmCb — IRSnews (@IRSnews) February 2, 2026

En términos simples, la primera señal que debes tener en el radar es cuándo el IRS “reconoce” tu declaración; desde ahí se empiezan a contar los tiempos típicos de procesamiento y, en muchos casos, el reembolso llega en menos de 21 días si presentaste electrónicamente y elegiste depósito directo.

IRS: fecha clave del reembolso y cómo rastrearlo

La fecha clave que debes marcar no es el 15 de abril (esa es la fecha límite general para declarar), sino el día en que ya puedes ver tu estatus en “Where’s My Refund?”: normalmente alrededor de 24 horas después de presentar tu declaración electrónica del año en curso, o aproximadamente 4 semanas después si la enviaste en papel.

Esa consulta es importante porque el sistema muestra el avance en tres etapas: Declaración Recibida (Return Received), Reembolso Aprobado (Refund Approved) y Reembolso Enviado (Refund Sent). Cuando cambie a “Refund Approved”, el IRS indica que aprobó tu reembolso y se prepara para emitirlo en la fecha mostrada; cuando pase a “Refund Sent”, significa que ya se envió a tu banco o por correo.

Para usar el rastreador que proporciona el IRS necesitas tres datos exactos: tu número de Seguro Social (o ITIN), tu estatus de declaración y el monto exacto del reembolso en dólares. La información es actualizada diariamente, normalmente durante la noche, así que revisarlo cada hora no acelera nada.

¿Por qué se puede retrasar tu reembolso del IRS?

El IRS ha reiterado en múltiples oportunidad que la forma más rápida de recibir un reembolso es declarar por e-file y elegir depósito directo. También han señalado que la mayoría de los reembolsos se emiten dentro de 21 días, aunque algunas declaraciones pueden requerir revisión adicional y tardar más.

Toma en cuenta que si reclamas ciertos créditos como el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) y al Crédito tributario adicional por hijos (ACTC) se espera que estén “disponibles” para la mayoría a más tardar el 2 de marzo de 2026.

Si tu estatus se estanca o el pago no llega cuando el sistema dice Reembolso Enviado, considera que el propio IRS advierte que el depósito puede tardar hasta 5 días en reflejarse en tu cuenta bancaria, dependiendo del banco. En reembolsos por cheque, el mismo rastreador indica que pueden demorar varias semanas por correo.

Cuando hay retrasos, el IRS explica que suele ser por correcciones necesarias o revisión extra; si requiere más información para procesar, te enviará una carta. Y un error común es volver a presentar la misma declaración acelerar el pago.

En estos casos el IRS advierte que presentar la documentación no solo no acelera el reembolso, sino que puede generar más demoras innecesarias.

Si quieres convertir esto en una regla fácil para tus finanzas debes saber que tu “fecha clave” real es el día en que ya aparece tu declaración en “Where’s My Refund?”, porque desde ahí puedes empieza a correr el reloj para que se procese tu pago de reembolso del IRS .