Un espectáculo en el cielo: Auroras boreales podrían iluminar más de 12 de estados de EUA este fin de semana

Más de 12 de estados del norte de Estados Unidos podrán observar este fin de semana un espectáculo natural poco habitual, las auroras boreales, de acuerdo con una estimación del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su traducción del inglés).

De acuerdo con la información, la actividad geomagnética del viernes 16 de enero permitirá que las luces del norte sean visibles desde Washington hasta Maine, con la posibilidad de que su línea de visión se extienda hasta Iowa. Asimismo, La predicción indica un índice K de 5 sobre 9 , lo que significa una aurora relativamente brillante y más fácil de observar.

En la escala de tormentas geomagnéticas, NOAA clasifica este evento como G1, considerado de nivel menor, pero suficiente para generar un espectáculo visible para millones de personas bajo cielos despejados.

Las auroras boreales, fenómeno natural conocido también como luz del norte, se producen cuando el plasma solar interactúa con el campo magnético terrestre, proyectando luces de colores sobre el cielo nocturno.

¿En qué estados será posible observar las auroras boreales este fin de semana?

Según el pronóstico de NOAA, los estados parcialmente o totalmente dentro de la línea de visión de la aurora incluyen Alaska, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont, Wyoming, Washington y Wisconsin.

Esta estimación representa el punto más al sur donde se podrían observar las luces del norte, aunque en condiciones especialmente favorables la aurora podría verse aún más al sur.

¿Cómo observar las auroras boreales de este fin de semana?

Para quienes quieran disfrutar del espectáculo de las auroras boreales, es fundamental elegir un lugar con cielos despejados y poca contaminación lumínica. Las luces del norte se aprecian mejor lejos de áreas urbanas, donde el brillo de las calles y edificios no interfiere con el fenómeno natural. Además, el mejor horario para su observación suele ser cerca de la medianoche o justo después del atardecer y antes del amanecer, cuando el cielo está más oscuro y el contraste de colores es más intenso.

Otro consejo importante es prepararse para el frío, especialmente en estados del norte donde las temperaturas nocturnas pueden ser muy bajas en enero. Los expertos recomiendan vestimenta abrigada, así como llevar mantas, sillas o incluso bebidas calientes para mantenerse cómodos durante la espera. Observar las auroras boreales requiere paciencia, ya que la intensidad del fenómeno puede variar y los destellos pueden durar desde pocos minutos hasta varias horas.

Finalmente, quienes quieran capturar las auroras boreales en fotos o videos deben usar trípodes, ajustes de exposición prolongada y baja sensibilidad ISO en sus cámaras o teléfonos.