Un aumento récord de casos de sarampión en EUA abre la puerta al regreso de la enfermedad en 2026

Estados Unidos cerró 2025 con un récord histórico de casos de sarampión, según datos del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su traducción del inglés). Los especialistas advierten que esta tendencia podría propiciar nuevos contagios en 2026, especialmente en comunidades con bajas tasas de vacunación.

Los reportes indican que más de 2,200 casos confirmados de sarampión se registraron en 2025, la cifra más alta desde que la enfermedad fue declarada eliminada en Estados Unidos en 2000. Solo en las primeras dos semanas de 2026 ya se han reportado 171 casos, casi igualando el promedio anual de los últimos 25 años, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.

La gran mayoría de los casos, más del 95%, se han dado en personas que no habían recibido las dos dosis recomendadas de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola), de acuerdo con un reportaje publicado por CNN.

Un brote de sarampión que generó preocupación en Estados Unidos

El año 2025 se reportó un brote en Texas que dejó más de 760 casos y la muerte de dos niños antes de ser declarado concluido en agosto. Otros brotes significativos se registraron en Carolina del Sur y en la frontera entre Utah y Arizona, acumulando cientos de casos cada uno y sin señales de detenerse.

Durante las primeras semanas de 2026, los casos de sarampión se han reportado en escuelas, iglesias, restaurantes, tiendas y aeropuertos.

Measles: Year in Review. In 2025, we returned to a true "measles year," with a record setting number of cases and deaths. But as this is the worst January since 1991, when we ended up with nearly 10,000 cases and 27 deaths, prepare for more in 2026. https://t.co/6pqH2rLVZx pic.twitter.com/fljMUECfS2 — Vincent Iannelli, MD (@AboutPediatrics) January 15, 2026

La epidemióloga Caitlin Rivers, directora del Centro para la Innovación en Respuesta a Brotes de la Universidad Johns Hopkins, señaló que el sarampión era muy poco frecuente en Estados Unidos, por lo que los brotes deben considerarse “alarmantes”. Además, agregó que es probable que la “situación empeore antes de mejorar”.

La preocupación principal es que estos enfermedades y muertes son casi completamente prevenibles mediante vacunación, pero la baja cobertura ha dejado a muchas comunidades vulnerables.

El CDC indica que el aumento en las exenciones de vacunación podría estar relacionado con el rechazo a las vacunas, y que las razones más comunes para solicitar exenciones incluyen creencias filosóficas o personales.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión que deben alertar a los padres y tutores?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que afecta principalmente a niños y adultos no vacunados. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos persistente, secreción nasal y ojos rojos o irritados. Posteriormente, suele aparecer un salpullido rojo que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Los especialistas recomiendan estar atentos a signos de complicaciones graves, como dificultad para respirar, diarrea intensa o inflamación del cerebro (encefalitis), especialmente en menores de cinco años o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Ante la sospecha de infección, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud y notificar a las autoridades sanitarias para evitar la propagación.

Mantener las vacunas al día, especialmente la MMR, es la medida más eficaz para prevenir contagios y proteger a la comunidad. Las autoridades advierten que, dada la reciente tendencia de brotes, los padres deben reforzar la vigilancia y acudir a los programas de inmunización locales para garantizar la seguridad de sus hijos y familiares.