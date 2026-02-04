Peligroso reto de TikTok deja a un niño con quemaduras en EUA: Así funciona

Un niño de 9 años en Illinois, Estados Unidos, resultó herido con quemaduras severas en la cara tras seguir un reto de TikTok que consistía en poner un juguete en el microondas.

El incidente ocurrió con un Needoh Cube, un popular juguete sensorial relleno de gel, que al calentarse explotó y se adhirió al rostro del niño.

El reto, que supuestamente busca hacer que el juguete sea más flexible, se volvió viral en redes sociales. Los familiares aseguraron que el niño sufrió las quemaduras luego de que su amiga también lo hiciera a raíz de un video en TikTok, pero que no le provocó consecuencias.

El Centro Médico de la Universidad Loyola informó que se trata del cuarto caso relacionado con el uso del Needoh Cube de manera peligrosa. Afortunadamente, las heridas no fueron tan severas y ya se encuentra fuera de peligro.

¿Por qué los retos de TikTok pueden ser peligrosos para los niños?

Los médicos del centro Loyola explican que muchos de los videos de reto en TikTok compartidos en redes sociales solo muestran resultados exitosos o “divertidos” , lo que llama la atención de los más pequeños.

Expertos recomiendan que los padres hablen con sus hijos sobre la importancia de no replicar retos virales y de pedir ayuda a un adulto antes de realizar cualquier actividad que pueda resultar peligrosa.

La familia del niño afectado pidió a los padres concientizar en el hecho que lo que parece divertido en redes sociales puede tener consecuencias físicas serias.

En el caso de la empresa fabricante del juguete, de acuerdo con ABC News, aún no ha respondido a las consultas de medios sobre el incidente, lo que resalta la necesidad de mayor información y prevención para proteger a los niños, niñas y adolescentes.