IRS: 3 Errores comunes que retrasan el pago del reembolso de tus impuestos

Hacer tu declaración de impuestos “rápido” ante el Servicio de Impuestos Internos ( IRS , por sus siglas en inglés) no siempre significa cobrar pronto. Ciertos errores pueden retrasar o incluso detener el reembolso y hacer que tu caso vaya a una revisión adicional que puede durar días o incluso semanas. Por eso, si estás esperando tu dinero, vale la pena identificar los tropiezos típicos que en la práctica provocan atrasos de procesamiento.

Some tax returns may take longer to process, including ones that claim the Earned Income Tax Credit or the Additional Child Tax Credit. Expect to get your refund by 3/3/26 if you filed online, chose direct deposit and #IRS had no issues with your return. https://t.co/KvzBKRpdwy pic.twitter.com/UN9DrCsQXF — IRSnews (@IRSnews) February 3, 2026

El propio IRS advierte que varias equivocaciones son sorprendentemente simples y que pueden llegar a costarte tiempo valioso en tu reembolso. Cuando el sistema detecta datos que no cuadran o faltan piezas clave, el trámite puede pasar de un flujo “normal” a una revisión extra para validar información. Ese paso adicional es justo lo que se traduce en mayor espera antes de que se libere tu reembolso.

Recuerda que tal y como te contamos recientemente, los lapsos de procesamiento de los reembolsos, en la práctica, deberían demorar menos de 21 días desde el momento en que presentaste tu declaración.

El IRS recuerda que presentar electrónicamente reduce muchos de estos fallos, porque el software hace cálculos, marca inconsistencias y pide información faltante. Esto puede resultar clave para disminuir posibles errores que luego generen retrasos.

Los 3 errores más comunes que afectan tu reembolso de impuestos del IRS

1. Número de Seguro Social erróneo

El primer error que más retrasa todo es meter mal el SSN (número de Seguro Social) o que no coincida exactamente con la tarjeta. El IRS indica que cada SSN en la declaración debe aparecer tal como está impreso, porque cualquier discrepancia puede generar fricción al validar la identidad del contribuyente o dependientes.

Por esto resulta fundamental que verifiques que el número que estás introduciendo en el sistema es el correcto y que no falta ningún digito o que marcaste alguno duplicado por error.

2. Nombre mal escrito o incompleto

En la misma línea está escribir mal los nombres. Estos deben coincidir con lo que aparece en la tarjeta del Seguro Social. Un apellido con letra cambiada o una inversión de nombres puede parecer menor, pero puede obligar al IRS a revisar manualmente antes de procesar el reembolso.

En este sentido también debes tener presente que debes ingresar tus dos nombres y dos apellidos, en caso de que aplique. La omisión de tu segundo nombre o apellido puede arrojar un error en el sistema y que tu planilla deba pasar a revisión.

3. Datos bancarios erróneos

El tercer tropiezo más común según informa el IRS es el de los datos bancarios erróneos. Explican que si bien el configurar el depósito directo es la opción más rápida para recibir el pago, esto requiere que no cometas errores en cuanto a los datos que te solicita el sistema.

Una recomendación que puede ayudarte a evitar inconvenientes con tus datos bancarios es que una vez completada tu información bancaria la revises con mucha atención. De esta forma podrás identificar cualquier posible error y solucionarlo antes de presentar la planilla.

Advertencias del IRS en el trámite del reembolso de impuestos

Otro detonante de revisión adicional es presentar la declaración demasiado temprano, antes de tener todos los documentos de ingresos necesarios. El IRS advierte que quien no espera a recibir los reportes correctos se arriesga a equivocarse, y ese tipo de error puede terminar en retraso de procesamiento.

También hay atrasos cuando capturas ingresos de forma inexacta (sueldos, dividendos, intereses bancarios u otros montos reportados en formularios informativos). El IRS pide ingresar cuidadosamente esos datos y revisar la exactitud del retorno, porque inconsistencias pueden requerir verificaciones extra.

Finalmente, el IRS remarca que los errores de cálculo y las fallas al determinar créditos o deducciones (como EITC, Child Tax Credit, Child and Dependent Care Credit, entre otros) son comunes. Aunque el software ayuda, el IRS recomienda revisar el retorno final antes de enviarlo, porque un cálculo mal hecho o un crédito mal estimado puede llevar a correcciones y a más tiempo de espera del reembolso.

Si quieres minimizar el riesgo, el IRS sugiere presentar electrónicamente y elegir depósito directo para acelerar el reembolso. Y si tu caso tiene variables (estatus civil, dependientes, créditos), apoyarte en herramientas del IRS o en un preparador calificado ayuda a reducir errores que luego terminen en revisión adicional.

El IRS cuenta con opciones de ayuda para contribuyentes —incluida asistencia de personal o recursos guiados— que pueden orientarte al momento de completar tu información, reducir errores de captura y evitar cálculos mal hechos que luego obliguen a correcciones. En la práctica, esa guía ayuda a que tu declaración salga más consistente desde el inicio y disminuye la probabilidad de errores que activen una revisión adicional.